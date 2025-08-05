Силы ПВО ночью обезвредили 29 из 46 российских дронов: 17 "Шахедов" и баллистическая ракета достигли целей

В ночь на 5 августа Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 47 средств воздушного нападения: баллистическую ракету и 47 беспилотников различных типов. Силы ПВО обезвредили 29 целей.

Попадания 17 БпЛА зафиксированы в нескольких локациях. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

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Что известно об атаке

Первые дроны россияне запустили около 19:00 накануне, 4 августа.

С тех пор и до утра противник атаковал 46-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений российских городов Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск, а также баллистической ракетой Искандер-М из Брянской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 29 вражеских БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 17 БпЛА на восточном направлении, 1 баллистической ракеты, а также падение сбитых (обломки) в 3 локациях на южном и северо-восточном направлениях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что по состоянию на вечер 4 августа в Краматорске продолжалась поисковая операция на месте разрушенной еще 31 июля российскими ударами пятиэтажки. На момент последнего сообщения было известно о семи погибших и 11 раненых.

Только за последние сутки спасатели разобрали и вывезли 780 тонн поврежденных конструкций дома, а также изъяли из-под завалов тело одной жертвы и фрагменты тела человека.

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