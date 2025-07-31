Войска России днем в четверг, 31 июля, нанесли удар по жилой застройке в центре Краматорска Донецкой области. По меньшей мере один человек погиб, 11 получили ранения.

О последствиях обстрела сообщили в городском совете Краматорска и Донецкой ОВА. Руководитель Донецкой области Вадим Филашкин информировал, что оккупанты нанесли прицельный удар по пятиэтажке, половина дома разрушена до основания.

Детали о последствиях атаки по Краматорску

"Центр Краматорска – под ударом. Предварительно – российский удар по жилой застройке в центре Краматорска. Воздушная тревога продолжается", – сообщили в мэрии по состоянию на 14:42.

По состоянию на 15:55 Вадим Филашкин информировал, что в результате обстрела по меньшей мере один человек погиб и 11 ранены.

Прицельному удару подвергся пятиэтажный дом, половина здания разрушена до основания.

Среди пострадавших один – в тяжелом состоянии.

На месте работают все ответственные службы, добавил руководитель ОГА и в очередной раз призвал эвакуироваться.

Из-за атаки произошли временные изменения в работе общественного транспорта, рассказали в горсовете Краматорска.

В частности, изменена схема движения автобусных маршрутов №11, № 11л и № 16А по ул. А.Тихого – ул. Парковой – ул. В. Стуса в обоих направлениях, далее по маршруту.

Что предшествовало

22 июля оккупанты нанесли авиаудар по многоэтажке в Краматорске. Тогда погиб десятилетний ребенок, восемь человек пострадали.

В ночь на 31 июля РФ массированно атаковала Киев "Шахедами" и ракетами. Вследствие обстрелов есть попадания, известно о девяти погибших и более 130 пострадавших.

Среди погибших в Киеве – шестилетний мальчик и его мама, среди раненых – 12 детей.

Под ударом РФ оказались жилые кварталы Киева: многоэтажки, школа, детский сад, медучреждение.

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