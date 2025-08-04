Оккупанты ударили по Днепропетровщине, пострадали три человека: 4-месячная девочка в тяжелом состоянии

В ночь на 4 августа и утром российские захватчики нанесли удары по Днепропетровской области. В результате атаки пострадали три человека, среди которых – 4-месячная девочка, ее состояние тяжелое.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. Также враг повредил транспортное предприятие.

Детали атаки

"До позднего вечера и утром враг продолжал атаковать Никопольщину. Бил FPV-дронами и сбрасывал боеприпасы с БпЛА. Обстреливал из артиллерии", – говорится в сообщении.

Агрессор наносил удары по Никополю, Марганецкой, Мировской и Покровской общинах.

Из-за атаки ранения получили три человека, всех доставили в медицинское учреждение. 4-месячный младенец находится в тяжелом состоянии. 40-летняя и 46-летняя женщины – в состоянии средней тяжести.

"По уточненным данным, из-за артобстрела Марганца, произошедшего вчера вечером, повреждено транспортное предприятие. Защитники неба уничтожили над областью 2 беспилотника, сообщили в ПвК", – написал Лысак.

Что предшествовало

В ночь на понедельник, 4 августа, захватчики атаковали Украину десятками беспилотников типа "Шахед" В ряде областей на юге, востоке в центре и севере страны была объявлена воздушная тревога. По информации мониторинговых каналов, по состоянию на 01:34 ночи над Украиной фиксировалось около 60 вражеских БПЛА.

Напомним, в воскресенье, 3 августа, россияне обстреляли Степногорскую общину (Запорожская область). Известно о трех погибших и разрушенных домах. Среди жертв – мужчины 50 и 40 лет и женщина 58 лет. Также, 3 августа спасатели попали под обстрел в прифронтовом Гуляйполе в Запорожье. Оккупанты нанесли удар дроном по чрезвычайникам именно тогда, когда те тушили возгорание легкового автомобиля.

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