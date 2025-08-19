Над Украиной за ночь сбили шесть российских ракет и 230 дронов, ряд целей попали в 16 локациях – Воздушные силы

Силы обороны в ночь на 19 августа обезвредили над Украиной 230 российских дронов, две баллистические и четыре крылатые ракеты. В то же время зафиксированы и попадания, а также падение обломков целей в ряде локаций.

Вражеское нападение продолжалось с 20:00 минувших суток. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Последствия атаки

Последствия атаки

Страна-агрессор Россия ночью нанесла удары по Полтавской области, повредив здания предприятий энергетического сектора. Последствия от попадания целей и падения обломков зафиксированы в Кременчугском и Лубенском районах. Из-за массированной атаки более полутора тысяч абонентов остались без света.

Что предшествовало

В ночь на 18 августа Россия применила для атаки по Украине четыре баллистические ракеты "Искандер-М" и 140 беспилотников различных типов. Из них защитники неба сбили/подавлили 88 БПЛА на севере, юге, востоке и в центре страны.

Были зафиксированы попадания российских ракет и ударных дронов на 25 локациях, в частности в Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ГУР, в 2025 году Россия планирует изготовить 79 000 дронов-камикадзе типа "Шахед". Также агрессор продолжает выпускать ракеты, но не создавая значительные запасы – то, что они производит, сразу и применяет против Украины.

