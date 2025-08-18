Защитники неба уничтожили 88 дронов РФ, произошли попадания баллистики и БПЛА на 25 локациях – Воздушные силы

Защитники украинского неба во время российской атаки в ночь на 18 августа обезвредили 88 беспилотников различных типов. В то же время враг нанес удары баллистическими ракетами и дронами в десятках локаций пяти областей.

Очередная атака продолжалась с 21:00 минувших суток. Детали рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Детали российской атаки

Страна-агрессор атаковала Украину четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М" (из районов Таганрога, Миллерово и Курска), а также 140 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), мыс Чауда (временно оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 вражеских БПЛА на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание российских ракет и ударных дронов на 25 локациях, в частности на Донетчине, Харьковщине, Сумщине, Днепропетровщине, Одесщине и Киевщине.

РФ массированно атаковала Харьков и Одессу

Поздно вечером 17 августа Россия ударили по Харькову баллистической ракетой: попадание произошло в землю возле жилых домов в Индустриальном районе, пострадали 11 жителей, повреждены более 10 многоэтажек и пять авто, взрывной волной выбито более тысячи окон.

Утром враг направил на Харьков волну беспилотников типа "Герань-2" (российское название "Шахедов"): пять дронов попали по жилой застройке опять же в Индустриальном районе города. Этими ударами страна-агрессор убила полуторагодовалую девочку, подростка и трех взрослых. Из-за атаки пострадали 18 жителей, в том числе дети. Произошли разрушения конструкций, пожары в квартирах.

В течение ночи "Шахедами" Россия атаковала и Одессу: загорелись объект топливно-энергетической инфраструктуры и двухэтажное здание. Спасатели оперативно ликвидировали сильный пожар, привлекая к тушению пожарный поезд.

Что предшествовало

В ночь на 17 августа Россия атаковала Украину баллистической ракетой типа "Искандер-М" и 60 дронами различных типов. Защитники неба уничтожили 40 вражеских БПЛА.

В то же время произошли попадания ракеты и 20 дронов на 12 локациях в прифронтовых районах Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине разработали комплекс противовоздушной обороны (ПВО) на базе дронов-перехватчиков, который охотится на реактивные беспилотники типа "Шахед". Соответствующая система в течение трех недель проходит испытания в боевых условиях.

