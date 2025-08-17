Над Украиной сбили 40 российских дронов, десятки БПЛА и баллистическая ракета попали в 12 локациях – Воздушные силы

Защитники украинского неба во время российской атаки в ночь на 17 августа уничтожили 40 беспилотников. В то же время агрессор также осуществил ракетный удар баллистикой.

Были зафиксированы попадания вражеских целей в прифронтовых районах трех областей. Об отражении нападения, которое продолжалось с 19:30 минувших суток, рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Детали атаки РФ

Сообщается, что российские военные преступники запустили баллистическую ракету "Искандер-М" и 60 дронов (ударных типа Shahed и имитаторов) различных типов по направлениям: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово (РФ).

Воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 воскресенья, противовоздушной обороной сбито/подавлено 40 вражеских БПЛА на севере и востоке страны.

Вместе с тем произошли попадания ракеты и 20 БПЛА на 12 локациях в прифронтовых районах Харьковщины, Донетчины и Днепропетровщины.

Последствия атаки

Оккупанты попали дронами по Межевской и Покровской громадах Синельниковского района Днепропетровщины. Возникло несколько возгораний: горели два частных дома, гараж, сухая трава. Разрушена также инфраструктура.

В Харьковской ОВА сообщили, что РФ применила против области одну ракету, тип которой устанавливается. В результате ночной атаки в области повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

На Донетчине мишенью многочисленных атак врага стал город Доброполье Покровского района. Сообщается о более чем 15 взрывах авиабомб и "Шахедов", из-за чего зафиксировано много разрушений инфраструктуры и в жилых массивах.

Агрессор нанес ракетный удар по территории Сумщины, а также бил дронами, в частности не только "Шахедами". В результате атаки в Сумской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в Середино-Будской – нежилые помещения.

Что предшествовало

Отмечается, что ВС РФ запустили баллистическую ракету "Искандер-М" и 85 БПЛА, атакуя прифронтовые районы Сумской, Донецкой, Черниговской и Днепропетровской областей.

Силы ПВО сбили/подавили 61 вражеский дрон на севере и востоке страны, при этом были попадания ракеты и 24 беспилотников на 12 локациях.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 августа воины Сил специальных операций во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по порту Оля в Астраханской области РФ. Было поражено грузовое судно с комплектующими к дронам типа Shahed и боеприпасы из Ирана.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!