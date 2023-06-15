'Надеемся увидеть F-16': в Генштабе заявили, что уже используют МиГ-29, полученные от Польши и Словакии

Украина уже использует истребители МиГ-29, полученные от Польши и Словакии. Тем не менее защитники страны надеются в ближайшее время получить современные боевые самолеты F-16.

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Об этом 15 июня рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге. "В течение июня на крыло поставлены истребители МиГ-29, полученные в рамках международной технической помощи от Польши и Словакии", – сказал он.

Он поблагодарил союзников за поддержку ВСУ и выразил надежду, что украинские Воздушные силы получат F-16.

"Искренне благодарим наших партнеров за поддержку и помощь и надеемся увидеть легендарные истребители F-16 в украинском небе уже в ближайшее время", – сказал Громов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 15 июня в Брюсселе проходит 13-я встреча в формате "Рамштайн". Одним из ее приоритетов станет "авиационная коалиция".

– Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед "Рамштайном" заявил, что обучение украинских летчиков на истребителях F-16 уже началось. По его словам, это ключевой шаг к передаче самолетов Украине.

– Воздушные силы ВСУ уже определили критерии отправления украинских пилотов на обучение управлению F-16. В приоритете – молодые летчики, которые в достаточной мере владеют английским языком.