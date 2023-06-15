Резников приехал в Брюссель на очередное заседание Рамштайна: каких решений ожидает Украина

Министр обороны Алексей Резников 15 июня приехал в Брюссель, где состоится очередная встреча союзников Украины в формате Рамштайн. Партнеры нашей страны будут обсуждать увеличение военной помощи для украинский армии.

Видео дня

По словам Резникова, одним из приоритетов этого заседания Рамштайна будут детали "авиационной коалиции". Об этом он заявил в комментарии Military Media Center (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Накануне глава оборонного ведомства заверил, что на встрече 15 июня союзники Украины будут обсуждать вопросы относительно передачи современных истребителей. При этом Резников добавил, что речь идет пока лишь о подготовке украинских пилотов, а также инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов.

Также министр обороны говорил, что на 13-й встрече в формате Рамштайн предметно вопросы будут обсуждаться с представителями министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других стран, которые присоединились к авиационной коалиции.

Напомним, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что обучение украинских пилотов на самолетах F-16 может начаться уже этим летом. Тренировки наших летчиков станут первым шагом к поставке Киеву этих мощных истребителей, которые обеспечили бы Силам обороны преимущество в войне против РФ.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер рассказал, что на заседании доноров военной помощи в формате "Рамштайн" состоится обсуждение создания коалиции боевых самолетов "Небесный щит Украины".

– Предыдущая встреча в формате "Рамштайн" состоялась 25 мая. Тогда объявлялось, что партнеры договорились найти способы усилить защиту неба над нашей страной от атак РФ и передать нам дополнительные системы противовоздушной обороны. Также представители Запада говорили о поставках снарядов калибра 155 мм, радаров, амуниции и проч.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!