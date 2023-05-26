Нужно защитить украинское небо: участники 'Рамштайна' договорились найти больше ПВО для Украины

На заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" партнеры договорились найти способы еще больше защитить небо над нашей страной от атак российских оккупантов. Союзники постараются передать нам дополнительные системы противовоздушной обороны.

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Об этом сказал глава Министерства обороны США Ллойд Остин на брифинге после заседания 25 мая, передает "Укринформ". Глава Пентагона подчеркнул, что комплексы ПВО – одна из самых насущных потребностей Украины, поскольку оккупанты продолжают бить по мирным городам ракетами и дронами, а также атаковать с неба линию фронта.

"Контактная группа продолжит работать над тем, чтобы помочь Украине защитить небо", – подчеркнул Остин.

Он отметил, что жестокость Кремля в вопросе атак на гражданские объекты в Украине лишь доказывает, что Украина должна создать мощную наземную архитектуру противовоздушной обороны, а партнеры должны в этом помочь.

По словам американского министра, участники Контактной группы будут "искать в своих запасах" дополнительные ракеты и системы, которые они могут передать украинской армии.

Кроме того, США и другие государства, как сказал глава Пентагона, работают с частными компаниями относительно заключения контрактов по созданию новых систем NASAMS.

Остин также сообщил, что партнеры создадут для Украины центр обслуживания немецких танков Leopard, которые передали украинской армии в качестве военной помощи. Программа будет рассчитана не один год.

Как сообщал OBOZREVATEL, в правительстве Испании приняли решение передать Украине новую партию военной помощи перед предстоящим контрнаступлением. Мадрид выделит Силам обороны нашей страны еще четыре танка Leopard 2, а также бронетранспортеры M113.