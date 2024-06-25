'Надеемся увидеть их за решеткой': Зеленский поздравил решение МКС о выдаче ордеров на арест Шойгу и Герасимова

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест двух высокопоставленных российских военных – бывшего министра обороны Сергея Шойгу и главы генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Их обвиняют в преступлениях против гражданских лиц в Украине во время российских бомбардировок критической гражданской инфраструктуры.

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Зеленский подчеркнул, что решение МКС является явным свидетельством неизбежности правосудия за российские преступления против украинцев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Приветствую сегодняшние ордера на арест, изданные Международным уголовным судом по двум ключевым фигурам в российском военном руководстве.

Оба обвиняются в совершении ужасных преступлений против гражданских лиц в Украине во время безрассудных бомбардировок Россией критической гражданской инфраструктуры в Украине. Эти варварские ракетные и дроновые удары продолжаются, убивая людей и нанося ущерб по всей Украине.

Каждый преступник, причастный к планированию и выполнению этих ударов, должен знать, что правосудие будет совершено. И мы надеемся увидеть их за решеткой", – написал глава государства.

Президент также подчеркнул, что решение Международного уголовного суда ясно показывает, что никакой военный ранг не поможет российским преступникам освободиться от ответственности.

"Мы с нетерпением ждем дальнейших ордеров на арест, чтобы лишить Россию ощущения безнаказанности. Ощущение, которое десятилетиями подпитывало российские преступления. Ответственность — это единственный способ положить им конец", – констатировал Зеленский.

Напомним, что МКС в Гааге выдал ордер на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и главы генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Их обвиняют в нанесении ударов по гражданским объектам и мирному населению в Украине. Оба военачальника русской армии несут индивидуальную ответственность за эти военные преступления, совершенные подчиненными.

Ордер на арест от МКС означает, что все эти российские военачальники, как и главный командующий оккупационной армией РФ диктатор Путин, могут быть задержаны и переданы в суд в 124 странах, ратифицировавших Римский устав. Украина его только подписала, но не может ратифицировать во время войны по определенным причинам.

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