Надо больше средств борьбы: в Воздушных силах оценили угрозу усовершенствованных 'Шахедов'

Российские захватчики постоянно пытаются модернизировать свои дроны-камикадзе типа Shahed, чтобы обойти украинские средства радиоэлектронной борьбы. Да, враг начал оснащать эти ударные беспилотники специальной антенной китайского производства.

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Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в телеэфире. Он оценил угрозу этих БПЛА.

Игнат прокомментировал обнаруженные российские "шахеды", оснащенные китайской 16-канальной антенной для более эффективного противодействия украинским средствам РЭБ.

"Конечно, все изучается. Если раньше было 8 каналов, теперь 16. Надо все подавлять средствами радиоэлектронной борьбы. То есть обычно "Шахед" руководствуется спутником, где есть спутниковая навигация, и дрон имеет спутниковую систему наведения. Надо его сбивать с маршрута, как говорят spoofing," для того чтобы дрон не долетел до места назначения и где-то упал. Желательно, где нет сильной угрозы жизни людей", – прокомментировал Игнат.

Он отметил, что по мере усовершенствования вражеских беспилотников украинские военные нуждаются в больших средствах борьбы с ними.

"И над этим сегодня работают. Серьезное производство нашего военно-промышленного комплекса есть партнерская помощь, также помогают другие организации и фонды. Здесь важно понимать, что РЭБ, который можно купить на OLX, не всегда может быть эффективен. Это касается очень многих случаев, когда действительно рассчитывают на эти системы, а они не работают так, как хотелось бы. Это бесполезные надежды людей на защиту", – пояснил представитель Воздушных сил.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 марта Россия атаковала Украину 122 ударными дронами. Защитники неба сбили 97 целей. Из-за действий агрессора пострадали Киевщина, Харьковщина, Сумщина, Черниговщина, Одесщина и Донбасса.

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