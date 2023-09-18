'Надо было ожидать такого результата': в NYT проанализировали первые месяцы украинского контрнаступления

Ожидания мира от украинского контрнаступления были слишком завышены. На то, чтобы освободить территорию от российских оккупантов, вероятно, понадобятся годы, а не месяцы.

Об этом пишет The New York Times. Издание проанализировало первые месяцы украинского контрнаступления.

"Перед тем, как украинская армия начала контрнаступление в июне, официальные лица надеялись, что смогут повторить прошлогодние успехи и быстро отвоевать большие части контролируемой Россией территории. Зато украинские войска сначала почти не добивались прогресса. За последние недели они сделали больше, но все еще деоккупировали всего несколько маленьких сел", – говорится в статье.

В то же время, издание отмечает, что, возможно, следовало ожидать такого результата.

"Война имеет тенденцию быть мукой. Те обстоятельства, которые позволили Украине вернуть тысячи квадратных миль на северо-востоке прошлого года, редки", – пишет NYT, отмечая, что большого прорыва российской обороны может никогда не произойти.

Видео дня

Сравнивая российско-украинскую войну с великими войнами XX века, авторы публикации констатируют, что ВСУ понадобится много времени, чтобы пройти через российские укрепления и изнурить российские силы ударами артиллерии.

"Украина и ее союзники, включая США, могли завысить свои ожидания по поводу контрнаступления. Украина воюет с одной из сильнейших армий мира. Если Украине удастся в значительной степени заставить Россию отступить, на это скорее уйдут годы, чем месяцы", – утверждают авторы публикации.

Издание отмечает, что Украина все еще надеется добиться прорыва, который разделит российские войска на востоке и юге. Но к ноябрю наступит слякоть, и передвижение будет затруднено.

Авторы публикации констатируют, что в контрнаступлении украинской армии изначально трудно было прогрессировать. Первоначальный план военных предусматривал использование пехоты, танков и другой бронетехники, предоставленной Западом, для уничтожения русских войск на юго-востоке Украины. Он имел целью отделить российские войска на юге Крымского полуострова от восточного региона Донбасса, препятствуя России укреплять или пополнять свои войска в обеих областях.

Но украинцы столкнулись с российской обороной, которая была больше, чем они ожидали, в том числе с большими минными полями, констатирует издание.

"Первоначальные попытки прорваться оказались слишком дорогими как ценой жизнью, так и техникой. Поэтому украинские военные изменили свой подход. Они оттягивали технику и пытались разредить российскую оборону артиллерией, обезвредить мины и медленно продвигаться пехотой", – пишут авторы статьи.

В то же время они отмечают, что в прошлом месяце ВСУ наконец добились скромных, но значительных успехов – пробили первую линию обороны России на юго-востоке и отразили небольшие города на этом пути.

Сейчас Силы обороны преследуют два основных маршрута: один через отвоеванное село Роботино и другой, который может привести к временно оккупированному прибрежному городу Бердянск. Любой курс может помочь добиться главной цели ВСУ – разделить российские силы, пишет издание.

"Достижения украинской армии являются примером часто тяжелого темпа войны. Работа по минным полям без значительных потерь и истощение обороны России артиллерией просто требует времени. Казалось, что за несколько месяцев произошло очень мало, потому что боевые линии оставались почти неизменными. Но сейчас Украина продвинулась вперед и может быстро добиться большего прогресса", – отмечают авторы статьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба, ВСУ отразили атаки россиян на трех направлениях и продолжают наступление на Бахмут и Мелитополь. За последние сутки, 18 сентября, произошло более 20 боевых столкновений с врагом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!