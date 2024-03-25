'Надо быть благодарными': в партии Шольца заявили, что он предотвратил ядерный удар РФ по Украине

Глава фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютцених заявил, что федерального канцлера Олафа Шольца нужно поблагодарить за то, что он предотвратил ядерный удар РФ по Украине. Политик заявил, что глава немецкого правительства достиг такого результата благодаря своему визиту в Китай.

Впрочем, американские СМИ считают, что роль Шольца была минимальна, и он лишь передал Пекину сообщение из Вашингтона. Об этом сообщает издание BILD.

По мнению обозревателя BILD Филиппа Пятова, глава фракции СДПГ в Бундестаге, вероятно, преувеличивает роль Шольца в предотвращении ядерной войны. В то же время журналист напомнил, что осенью 2022 года у Соединенных Штатов действительно были опасения, что кремлевский диктатор Владимир Путин может ударить по Украине ядерным оружием.

В связи с повышением опасности США решили подключили Китай к предотвращению такого сценария. И якобы после визита Шольца в Пекин власти КНР призвали Путина не применять ядерное оружие.

СМИ в Соединенных Штатах писали, что немецкий канцлер лишь передал Пекину сообщение из Вашингтона. В то же время в офисе канцлера процитировал его слова от ноября 2022 года после встречи с Си Цзиньпином. У Шольца заявили, что он "попросил председателя Си использовать его влияние на Россию".

Профессор Университета бундесвера в Мюнхене, военный эксперт Карло Масала заявил, что при участии Шольца действительно удалось добиться от Китая и Индии подписания декларации, где они высказались против применения ядерного оружия не только в Украине, но и вообще.

"Олаф Шольц, безусловно, способствовал изменению позиции Китая. Но в любом случае Шольц не предотвратил ядерную войну, поскольку не было никаких признаков того, что ядерный удар неизбежен", – заявил военный эксперт.

Напомним: 13 марта в интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Российская Федерация "с военно-технической точки зрения" готова к ядерной войне. Страна-агрессор готова применить этот вид оружия в случае угрозы "существования российского государства" и "нанесения ущерба суверенитету и независимости".

Как сообщал OBOZ.UA, в администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена прокомментировали слова российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия готова к ядерной войне. В Вашингтоне угрозы кремлевского убийцы назвали безрассудными и безответственными.

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