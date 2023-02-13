"Надо быть наготове": в ОК "Юг" дали прогноз, когда оккупанты могут снова нанести ракетные удары по Украине

Страна-террорист Россия не отказалась как от массированных ракетных атак по Украине, так и от точечных ударов, поэтому гражданам нужно всегда реагировать на воздушные тревоги. Если выходить из тенденций, продемонстрированных оккупантами, от одного масштабного пуска ракет до следующего проходит примерно две недели (10-14 дней).

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Выходя из этого, новая ракетная атака может произойти ближе к годовщине полномасштабного российского вторжения. Таким предположением поделилась начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, выступая в телемарафоне "Єдині новини".

"Если говорить об расстоянии от одного массированного ракетного удара до другого, то это, как правило, – до двух недель. И можем заметить, что от предыдущего к следующему – как раз 24 февраля. Помня о влечении врага к сакральным датам, надо быть начеку", – заявила Гуменюк

Подчеркнем, что ее прогноз приблизительный, а захватчики могут изменить планы в любой момент. Напомним, что они совершили уже 14 масштабных атак по украинской инфраструктуре.

Что касается группировки врага в Черном море, то количество кораблей ВМФ РФ там – до 12 судов, из них два – носители ракет "Калибр" с залпом 8 ракет. Также в акватории находятся два подводных ракетоносителя противника (на их борту до 8 ракет).

Капитан первого ранга отметила, что российские военнослужащие часто "играют мышцами", угрожая атаками мирному населению нашей станы. Она считает, что часть надводных ракетоносителей врага сейчас находится в пунктах базирования и, возможно, проходит переснаряжение и готовится к следующему выходу.

Последний раз масштабный пуск ракет по нашей инфраструктуре российские военные преступники осуществили 10 февраля. Из 71 ракеты украинские воины сбили 61.

Как писал OBOZREVATEL:

– Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что на временно захваченную территорию Херсонщины противник перебросил несколько сотен росгвардейцев, расселив их на базах отдыха.

– Попытки наступления российские войска проводят на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Более детально со сводкой ГШ ВСУ можно ознакомиться по ссылке.

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