'Надо читать конечный документ': Плетенчук объяснил, как Украина видит прекращение огня на море

Для Украины прекращение огня на море означало бы остановку российских обстрелов нашей портовой инфраструктуры. Однако морская компонента атак россиян не является основной, поскольку наибольшую угрозу несут ракетный комплекс "Искандер-М", расположенный на суше, и "Шахеды", которые также запускают из суши.

Видео дня

Считаются ли эти виды вооружения морской компонентой в прекращении огня на море, сейчас неизвестно. Об этом сказал в интервью "Радио Свобода" спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Для нас перемирие на море – это прекращение обстрелов портовой инфраструктуры Украины. Это для нас, мы это видим так. Что в это вкладывает Россия, конечно, догадаться не сложно, но в любом случае нужно читать конечный документ, тогда можно будет делать уже какие-то выводы", – сказал Плетенчук.

По его словам, "Искандер-М", наносящий удары с временно оккупированного Крыма, несет значительную опасность. Также с захваченного полуострова российские войска запускают ударные беспилотники. Что касается крылатых ракет "Калибр", которые размещены на ракетоносителях в море, то они тоже опасны, но с начала года россияне использовали их всего трижды и не совсем успешно.

"Если брать оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" – пуски происходят с территории Крыма, то есть суши. Если брать пуски "Шахедов" – это так же мыс Чауда, Крым; Приморско-Ахтарск, РФ. Да, они заходят с моря, мы их встречаем с моря. Но это морская компонента, или нет. Ракеты, которые они запускают с самолетов из акватории Черного моря, являются ли частью перемирия на море", – отметил спикер ВМС.

Вопрос о том, будет ли это считаться морской компонентой в прекращении огня на море, по сей день остается открытым. Очевидно, об этом должны говорить делегации Украины, США и РФ во время переговора в Саудовской Аравии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Офисе президента объяснили, что предполагаемое 30-дневное перемирие предполагает "полную тишину". То есть речь идет о прекращении огня на море и на земле, а также в воздухе, в частности, остановка обстрелов ракетами и дронами дальнего радиуса действия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!