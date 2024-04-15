'Надо дать возможность': Порошенко указал на проблему со строительством фортификаций в Украине

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что строительство фортификационных сооружений вдоль линии фронта еще далеко до завершения. По его словам, этот процесс нужно делегировать местным органам управления.

Также Порошенко подчеркнул, что к строительству фортификаций необходимо привлекать представителей бизнеса. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

Экс-президент отметил, что на сегодняшний день фортификационных сооружений в Украине недостаточно. В связи с этим Порошенко предложил, чтобы этим вопросом опекались военно-гражданские администрации. Также пятый президент добавил, что к строительству защитных сооружений нужно привлекать представителей бизнеса.

"По фортификационным сооружениям – нам их недостаточно. Когда вам говорят, что мы завершает строительство – это ложь. Я каждую неделю на фронте. Я делаю это не для того, чтобы критиковать. Мы должны убрать эту костлявую руку власти и воров, и дать возможность субъектам местного самоуправления, даже военно-гражданским администрациям закрепить их персонально за каждым километром фронта. Закрепить и представителей бизнеса на добровольной основе, которые хотят построить", – сказал Порошенко.

Кроме того, он рассказал, что с трудом добился, чтобы у него была возможность поставить технику на фронт для того, чтобы бригады выехали и строили фортификации.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что возведение обороны по самым горячим направлениям в Украине близится к завершению. На некоторых участках строительство фортификационных сооружений уже выполнено на 92-98%.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил Черниговщину. Там он осмотрел строительство фортификационных сооружений и линии обороны на границе с Россией.

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