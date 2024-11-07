'Надо готовиться к любому решению': Зеленский прокомментировал идею Трампа быстро завершить войну

Президент Владимир Зеленский сказал, что не обсуждал с Дональдом Трампом никаких мирных инициатив для завершения войны с Россией. По его убеждению новоизбранный президент США действительно хочет завершения войны и будет предлагать разные решения и взгляды.

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Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества в четверг, 7 ноября. Однако Зеленский отметил, что быстрое завершение войны может означать для Украины потери, на которые страна не согласится, ведь мир должен быть справедливым.

"Сегодня я верю, что президент Трамп действительно хочет быстрого решения. Хотя – это не значит, что так получится, и я здесь без упреков. Я просто говорю, что мы там, где мы есть. Мы в войне с россиянами, и это факт. Это самый сложный враг этого столетия", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что речь идет не только о правах людей, но и о том, что российский диктатор Путин хочет разорвать Украину в клочья, и это большой вызов, ведь это очень большое государство.

По словам Зеленского, нужно готовиться к любому решению.

"Мы хотим справедливого окончания войны. Я уверен, что скорое окончание войны – это потери. Я думаю, если очень быстро... Я не знаю эту идею. Мы не говорили об этом с президентом Трампом. Я думаю, что он будет готовиться со своей командой к тем или иным предложениям или взглядам, все это впереди. Одно понятно мне, что он действительно хочет окончания, но еще раз говорю и считаю, если это очень быстро, "окончание ради окончания"... Мы все хотим окончания. Мы очень хотим справедливого окончания", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 6 ноября стало известно, что Трамп одержал победу на выборах в США. Республиканец набрал 270 голосов избирателей, необходимых для победы.

После объявления о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США , букмекеры начали принимать ставки на то, сможет ли он прекратить войну в Украине в течение 90 дней после вступления в должность. Пока ставки колеблются в диапазоне от 36% до 56%.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что Трамп будет пытаться установить связь с российским диктатором Путиным. Новый президент США может позвонить главарю Кремля, чтобы быстро заключить соглашение о прекращении войны.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский назвал опасной риторику некоторых лидеров о том, что сначала якобы нужно прекратить огонь, а затем добиваться других соглашений и гарантий для Украины. Прекращение огня с 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и часть Донбасса, закончилось тем, что агрессор подготовился и совершил полномасштабное вторжение.

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