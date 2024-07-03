'Надо общаться с партнерами': эксперт объяснил, почему запрет США бить ракетами ATACMS по территории РФ не связан с 'красными линиями'. Видео

Украина в войне с оккупантами уже давно пересекла так называемые красные линии. Именно поэтому их нет в запрете Соединенных Штатов бить их дальнобойными ракетами по территории страны-агрессора.

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Так считает авиаэксперт Анатолий Храпчинский, о чем он рассказал в эфире OBOZ.UA. Он напомнил об украинских ударах по российской авиабазе "Энгельс".

"Красные линии мы перешли, еще когда били нашими БПЛА по аэродрому "Энгельс", входящему в ядерную триаду России. Более того, у нас были удачные удары по их системам раннего предупреждения. Украинцы бьют по российским аэродромам и уничтожают сверхсовременные самолеты Су -57; вспомните Морозовск, когда было уничтожено несколько 34-х, вспомните Таганрог, когда были повреждены самолеты А-50", – предложил Храпчинский.

По мнению эксперта, вопрос указанного запрета носит политический характер. Причем для нас неприемлемый.

"По тем "красным линиям"– в экспертной среде есть такое мнение, что Соединенные Штаты готовы предоставить нам ровно столько оружия, чтобы не дать нам проиграть. То есть исключительно для обороны, но не для одержания победы", – отметил Храпчинский.

И поскольку американцы сами признают, что использование их оружия по военным целям на территории РФ целесообразно, с США по этому поводу "надо вести политический диалог".

Удары по военным РФ на Белгородщине "обладали действенным эффектом" относительно существенного уменьшения российских обстрелов Харьковщины. Такой эффект надо получить и на линии фронта.

"И поэтому нужно продолжать общаться с нашими западными партнерами по разрешению на использование ATACMS непосредственно по территории РФ. Большинство аэродромов, которые используются россиянами для нанесения ударов по Харьковщине и Сумщине, по Харькову и по фронтовой линии – это аэродромы в радиусе до 300 км. Поэтому в принципе вопрос применения ATACMS касается противодействия авиации противника", – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Белгороде днем 3 июля прогремели взрывы. На выезде из города вспыхнул мощный пожар на СТО; местные власти заявили об уничтожении "12 ракет" и пострадавших в результате падения обломков.

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