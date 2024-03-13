'Надо перестать рисовать 'красные линии': президент Литвы поддержал идею отправки западных войск в Украину

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что дебаты по отправке западных войск в Украину должны продолжаться. Он призывает Запад прекратить "рисовать красные линии" по поводу войны в Украине.

Об этом, как сообщил литовский национальный вещатель, Науседа заявил в Париже на форуме по обороне и стратегии. Президент Литвы также добавил, что Европа не избежит большой войны, пассивно наблюдая за кровопролитием на своем пороге, поскольку ни Украина, ни страны Балтии и Польша не удовлетворят территориальные амбиции России.

"Я приветствовал идею отправления миссий на украинскую территорию как идею, и я все еще считаю, что мы должны обсуждать эту идею. Конечно, лучше всего было бы, чтобы мы все единодушно согласились с необходимостью этого и очень хорошо оценили разведданные и другую информацию, которой мы владеем", – сказал Науседа.

Президент Литвы подчеркнул, что страх перед возможной реакцией Кремля не может являться определяющим фактором в принятии какого-либо решения. "Мы должны прекратить рисовать для себя красные линии. Проводя красные линии, мы только помогаем Путину, который начинает думать, что мы предсказуемы и что он может контролировать и манипулировать нами", – добавил он.

Также Науседа предупредил, что западные демократии "не могут быть в безопасности даже под зонтиком ядерного оружия", если они будут "в окружении океана тирании". "Сама Россия не остановится. Ее можно только остановить. И лучше бы нам остановить Россию в Украине и сделать это побыстрее: чем дольше это займет, тем дороже будет для всех нас", – подчеркнул Науседа.

Как сообщал OBOZ.UA, Франция начала подготовку к созданию альянса, который при необходимости будет готов отправить солдат в Украину. Больше всего идеи Макрона поддерживают в Варшаве и странах Балтии, что неудивительно, учитывая их уязвимость перед Россией.

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