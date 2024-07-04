"Надо понять мнение народа": Зеленский высказался о "немецкой" или "корейской" модели завершения войны в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что, когда речь заходит о территориальной целостности Украины, необходимо в первую очередь спрашивать мнение народа. Глава государства подчеркнул, что украинское общество является собственником своего государства и только оно вправе решать судьбу страны.

В то же время Зеленский подчеркнул, что изменение территориальной целостности – это преступление. Об этом президент заявил в интервью Bloomberg.

По словам президента, изменение территорий Украины подразумевает изменение Конституции, что в свою очередь является преступлением.

При этом Зеленский отметил, что, когда кто-либо предлагает нашей стране пойти на территориальные уступки агрессору, нужно четко понимать, кто выдвигает такие идеи и для чего это вообще делается. Также президент добавил, что в этом вопросе свое слово должен сказать в первую очередь народ Украины.

"Изменения в отношении наших территорий – это изменения Конституции и это преступление. Если нам предлагают немецкую модель или корейскую, то нужно понять, что нам предлагают, кто нам предлагает, зачем это делается, а после этого понять мнение всех нас. Не только мою, а прежде всего общества, потому что народ Украины является собственником Украины", – сказал президент.

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Напомним, Владимир Зеленский считает, что Китай может сыграть "огромную роль" в прекращении развязанной Россией войны, поскольку Москва зависит от его экспортного рынка. США и Китай, если отбросят разногласия, могли бы успешно действовать вместе в этом направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский не исключает, что российский диктатор Владимир Путин может получить приглашение на следующий Саммит мира. Больше шансов на успех, чтобы война "кончилась справедливо для Украины и мира", могло бы принести сотрудничество в этом направлении США и Китая.

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