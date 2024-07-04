Зеленский заявил, что Китай может сыграть 'огромную роль' в прекращении войны России против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Китай может сыграть "огромную роль" в прекращении развязанной Россией войны, поскольку Москва зависит от его экспортного рынка. США и Китай, если отбросят разногласия, могли бы успешно действовать вместе в этом направлении.

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Такое мнение глава государства высказал в интервью изданию Bloomberg. В то же время Зеленский отверг предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня. Он подчеркнул, что те, кто предлагает такой сценарий, не смогли четко сформулировать, как это прекращение огня будет работать.

"Никто не имеет ответа. Я не виню, я просто объясняю", – заметил украинский президент.

Напомним, 3 июля в Казахстане стартовал саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 4 июля китайский лидер Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин собираются на полях саммита провести переговоры тет-а-тет. ШОС ожидаемо станет платформой для президента РФ, который на фоне третьего года полномасштабной войны России против Украины стремится продемонстрировать, что он не изолирован на международном уровне.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание Bloomberg сообщило, что китайские и российские компании разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранские Shahed, которые оккупанты уже применяют для атак на Украину. Так, Пекин может приблизиться к оказанию агрессору помощи в виде летального оружия, от чего Китай предостерегали западные чиновники.

– На российских маркетплейсах исчезло из продажи много товаров китайского производства. Это связано с санкциями в отношении РФ, введенными Европейским Союзом из-за агрессии в Украине.

– Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия очень зависима от Китая. Эта зависимость дошла до такого уровня, что глава КНР Си Цзиньпин мог бы прекратить войну России против Украины одним телефонным звонком.

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