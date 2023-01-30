'Надо сделать больше': Столтенберг призвал Южную Корею оказать военную помощь Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею увеличить военную поддержку Украине. Он подчеркнул, что существует "срочная необходимость" в боеприпасах.

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Выступая в Институте перспективных исследований Чей в Сеуле, он поблагодарил Южную Корею за нелетальную помощь Украине, но призвал ее сделать больше, пишет Reuters. В качестве примера он привел другие страны, которые изменили свою политику не предоставлять оружие странам, находящимся в конфликте после вторжения России, в частности Германию, Швецию и Норвегию.

"Я призываю Республику Корея продолжать и наращивать усилия по конкретному вопросу военной поддержки. В конце концов, решение принимать вам, но я скажу, что несколько союзников по НАТО, которые придерживались политики никогда не экспортировать оружие в страны, находящиеся в состоянии конфликта, сейчас изменили свой подход", – подчеркнул Столтенберг.

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