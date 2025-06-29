Наемники России из Камеруна попали в плен к украинским защитникам. Видео

Воины Вооруженных сил Украины взяли в плен двух российских наемников-оккупантов из Камеруна. Метугена Унана-на Жан Пафе и Анатоль Франк заявили, что подписали контракты с МО РФ за обещание выплаты в размере 1 млн 100 тыс. российских рублей.

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Камерунцы воевали на Северском направлении. Видео с пленными 29 июня опубликовала в YouTube пресс-служба 20-го отдельного полка беспилотных систем К-2.

Бойцы К-2 захватили африканцев совместно со 118 бригадой теробороны и двумя другими батальонами 54 ОМБр – первым стрелковым и первым механизированным.

"Жители центральноафриканской страны убеждают, что направлялись в Россию делать шампунь и лечить зубы. Однако в аэропорту российской столицы их встретили не как спасителей от жира и перхоти, а как дешевых заменителей боевых ванек", – пошутили в полку.

Метугена Уна-на Жан Пафе заявил, что прибыл в РФ в марте. Он прилетел в Москву якобы на работу – на завод по изготовлению косметических средств.

Анатоль Франк был более точным: он сказал, что приехал 15 августа 2024 года. "У меня были куплены билеты туда и сразу обратно", – утверждал мужчина. По словам наемника, он просто хотел полечить зубы.

Оба пожаловались, что Россия затягивает иностранцев на войну против Украины якобы обманом. Анатоль Франк божился: мол, он много раз повторял, что хочет вернуться домой, но его никто не слушал и он все же подписал контракт – якобы под принуждением.

Кстати, эвакуации последнего с поля боя российские военные пытались помешать. Они атаковали своего же "коллегу", пытаясь уничтожить и его, и двух украинских воинов, которые взяли Анатоля Франка в плен. Все трое получили ранения.

Как писал OBOZ.UA, ранее наемник из Мексики Мухаммад Давуд, который воюет на стороне российских оккупационных войск против Украины, признался, что пошел на войну, потому что ему нравится убивать людей. Кроме того, он заявил, что воюет ради денег, а не за РФ.

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