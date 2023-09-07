Наев: эффективность украинских систем ПВО этой зимой будет лучше

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что Украина готовится к новым атакам РФ на критическую инфраструктуру во время предстоящего отопительного сезона. Он отметил, что этой зимой средств противовоздушной обороны у украинских войск уже будет больше, чем прошлой.

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Об этом Наев сообщил международному информагентству Reuters. Почти половина энергетической системы Украины была повреждена в результате российских атак прошлой зимой, когда Москва нанесла удары по электростанциям и трансформаторам крылатыми ракетами и беспилотниками "Шахед" иранского производства. Вследствие этого миллионы людей оставались без электричества.

Угроза атак на энергосистему остается острой после сообщений о том, что Москва создала собственные мощности по производству дронов-камикадзе на базе "Шахед-136".

Представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил на прошлой неделе, что Москва может начать использовать больше "Шахедов" вместе с ракетами, чтобы сбить с толку ПВО Украины.

По его словам, российские атаки на энергетическую инфраструктуру могут начаться в конце сентября или начале октября.

Но большая часть повреждений, нанесенных прошлой зимой, была устранена, и Киев усилил свою противовоздушную оборону, в том числе недавно подаренными немецкими системами Gepard. Военные утверждают, что одна такая система сбила пять "Шахедов" с момента ее первого применения месяц назад – показатель успеха 100%.

"Мы понимаем, что противник не отказался от своих преступных намерений нанести удар по критически важным объектам инфраструктуры и нанести ущерб Украине и ее экономике. Прошлой зимой у нас было меньше (систем). Теперь нам дали больше, и эффективность будет лучше", – заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил генерал Сергей Наев.

Украина, вероятно, хорошо подготовилась к новым ударам дронов или беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), но постепенное увеличение их количества может создать проблему, сказал Сэмюэл Бендетт, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности.

"В воздухе будет больше таких БПЛА, но, вероятно, не намного больше, чем сейчас, поскольку Россия все еще далека от своей намеченной цели по производству тысяч таких дронов", – сказал он.

Напомним, ранее Игнат уже предупреждал о вероятности массированных обстрелов в осенне-зимний период. Он напомнил, что за время атак на топливно-энергетический сектор Украины, с сентября по март, были сбиты примерно 750 дронов и 750 ракет.

Спикер уточнил, что теперь уже оккупанты не имеют такого большого количества ракет. Хотя они их производят, но не могут восстановить весь запас, который использовали. Однако готовиться все-таки нужно.

"Я думаю, что Россия большую ставку будет делать на дроны-камикадзе, которые дешевле, проще в производстве, но ракеты также будут производиться и к этому надо тоже готовиться. Наша задача – усилиться как можно большим количеством средств ПВО, которые нам дают партнеры", – отметил Игнат.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что Россия, вероятно, возобновит атаки на энергетические объекты предстоящей зимой. Отключения тока, вероятно, будут, однако ситуация может быть лучше, чем прошлой зимой. По его словам, подготовка к следующей зиме очень особенная и сложная.

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