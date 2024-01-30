Наев поздравил украинских защитников, которые 23 января сбили две крылатые ракеты Х-101: это была их первая "охота". Видео

Молодые украинские воины во время российской ракетной атаки 23 января сбили две крылатые ракеты Х-101. Одну поразили из переносного зенитного ракетного комплекса "Перун", другую – из крупнокалиберного пулемета "Браунинг".

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Командующий Объединенными силами ВС Украины Сергей Наев поздравил защитников украинского неба с таким результатом. Соответствующим видео генерал-лейтенант поделился во вторник, 30 января, на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что воины – киевляне. Они настоящие украинцы, подчеркнул командующий.

Защитники были хорошо подготовлены, прошли специальное обучение. "Это их первое сбивание воздушных целей", – отметил Наев.

"Обсудили вопрос, что дополнительно им нужно для повышения своих возможностей. Все сделаем! Двигаемся дальше! Слава Украине!" – написал генерал-лейтенант.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Россия 23 января из более 10 Ту-95МС атаковала Украину ракетами, также враг запускал баллистику. Взрывы раздались в Киеве, Харькове и Павлограде Днепропетровской области.

– Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат недавно сообщил, что у оккупантов есть около 900 высокоточных дальнобойных ракет, которые Российская Федерация может применять для ударов по нашей стране. В месяц враг производит до ста единиц такого вооружения.

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