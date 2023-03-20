Наев рассказал, сколько военных РФ находится в Беларуси и возможно ли наступление оккупантов с этого направления

Полностью исключать возможность повторного наступления российских войск с территории Беларуси нельзя, и Силы обороны Украины готовятся реагировать на такой сценарий развития событий. Однако в настоящее время формирование ударных подразделений армии РФ в Беларуси не фиксируется.

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Из заявленного осенью прошлого года российским командованием военного контингента РФ на беларуской территории в настоящее время там находится менее половины. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью РБК Украина.

По словам Наева, от заявленной осенью прошлого года численности российского контингента на территории Беларуси сейчас там находится меньше половины. Подавляющее большинство россиян в Беларуси сейчас – недавно мобилизованные граждане РФ, которые проходят курсы подготовки.

"Еще с октября прошлого года военно-политическим руководством РФ принято решение о развертывании на территории Беларуси региональной группировки войск союзного государства. Официально Россия заявила о размещении 9 тысяч военнослужащих. Сейчас наземный российский компонент насчитывает более 4 тысяч человек – это преимущественно мобилизованные граждане РФ, которые проходят трехмесячный курс подготовки в составе подразделений территориальных войск РФ под руководством беларуских инструкторов. В дальнейшем эти мобилизованные перемещаются обратно в Россию для ведения боевых действий на территории Украины", – отметил командующий Объединенными силами ВСУ.

Он констатировал: хотя повторное наступление РФ с беларусской территории исключать нельзя, ныне его вероятность крайне низка.

"Вероятность возможного повторного наступления России со стороны Беларуси подробно изучается. И все возможные варианты дальнейшего хода событий анализируются и прогнозируются постоянно. По состоянию на сегодняшний день можно констатировать, что ударных вражеских формирований со стороны Беларуси не выявлено. В настоящее время военную инфраструктуру РБ – полигоны, полевые учебные центры и т.д. – Россия использует исключительно как места подготовки, слаживания и восстановления личного состава", – подчеркнул Наев.

Он отметил, что после завершения подготовки из Беларуси российские подразделения эшелонами перебрасывают на восток и юг Украины.

Не представляют сегодня ощутимой угрозы и беларуские войска, которые дислоцируются вдоль украинской границы. Они, по словам Наева, не обладают ударным потенциалом и способны осуществлять только оборонные операции собственной границы.

"Сейчас боевые возможности беларуских вооруженных сил оцениваются как низкие. Но наша разведка продолжает работу для того, чтобы своевременно выявить изменения в обстановке", – добавил Наев.

Напомним, ранее заместитель председателя Объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко сообщил, что в Беларуси хотят создать аналог "Беркута". В ряды группировки в составе внутренних войск РБ планируют привлечь военнообязанных, которых призывают на собрание.

Будет руководить процессом создания карательного подразделения беларуский генерал Николай Карпенков, которого небезосновательно называют "агентом Кремля". Именно Карпенков в свое время командовал Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. В 2020 году он руководил избиением протестующих беларусов и устраивал погромы магазинов.