Наев вручил в госпитале награды воинам ВСУ, получившим ранения в боях за Украину. Видео

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев посетил раненых воинов, проходящих лечение в Черниговском военном госпитале. Он вручил им ведомственные награды за мужество и самоотверженность, проявленные при защите территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Также Наев узнал о потребностях раненых защитников. Об этом сообщили в Командовании ОС ВСУ.

Наев посетил защитников, проходящих лечение после ранений в Черниговском военном госпитале. Местные медики сейчас оказывают помощь бойцам из разных регионов нашего государства.

"В хирургическом отделении медики рассказали командующему о характере травм, которые получили военнослужащие, ходе лечения и сроках выздоровления. Генерал-лейтенант Сергей Наев пообщался с ранеными воинами и вручил им ведомственные награды за мужество и самоотверженность, обнаруженные при защите государственного суверенитета Украины", – отмечено в сообщении.

Генерал-лейтенант поблагодарил воинов за службу.

"Я искренне благодарю вас за то, что вы даете людям надежду, защищая их жизни", – подчеркнул командующий.

В Командовании ОС ВСУ рассказали, что в тот день крест "За заслуги и победы" 3-й степени получил военнослужащий по имени Александр из Черниговщины.

"В ряды Вооруженных сил Украины парень попал 10 октября прошлого года. Сначала прошел обучение в учебном центре на Житомирщине. После этого попал воевать под Бахмут. Именно там его ранили в ногу", – говорится в сообщении.

Еще один награжденный - побратим и земляк Александра, 32-летний Игорь. После прохождения подготовки в Житомирской области он присоединился к 79 отдельной десантно-штурмовой бригаде. С ней попал "на ноль" – в Новомихайловку Донецкой области.

"Среди многих награжденных в этот день и тридцатилетний Евгений из города Ичня, что на Черниговщине. В армии с сентября 2022 года. Был мобилизован, как только получил повестку. Понимал, что пора его время защищать и семью, и Родину", – говорится в сообщении. .

Наев также поблагодарил врачей за то, что они делают для спасения защитников Украины.

"Во время пребывания в военном госпитале, отдельно генерал-лейтенант Сергей Наев поблагодарил врачей, которые делают все для того, чтобы раненые военнослужащие чувствовали себя комфортно, получали нужное лечение и здоровыми вернулись в строй. Настроение бойцов - приподнято-боевое. Они благодарили за человечность и понимание, выражали свое удовлетворение медицинским обеспечением и бережным отношением медицинского персонала, пользуясь случаем, передавали приветствие своим побратимам", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Наев рассказал, сколько военных РФ находится в Беларуси. Пока Россия удерживает на белорусских полигонах менее половины анонсированной численности. После прохождения обучения русские подразделения перебрасываются на фронт. Так что наступать на Украину оттуда россиянам никем: в настоящее время формирование ударных подразделений армии РФ в Беларуси не фиксируется.

В то же время белорусские войска вдоль украинской границы тоже не представляют существенной угрозы. Они, по словам Наева, не обладают ударным потенциалом и могут осуществлять только оборонные операции собственной границы.