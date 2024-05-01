'Нагнетание общего психоза': Козий дал прогноз, будет ли Одесса оккупирована Россией

В последние дни войска РФ усилили атаки на Одессу – по городу бьют баллистическими ракетами. Первоочередная цель таких действий врага – не оккупация города, а создание в нем таких условий, чтобы люди из него убегали.

Об этом в интервью OBOZ.UA сказал эксперт по военным вопросам Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий. По его словам, россияне таким образом нагнетают панику среди украинцев.

"Создать пустые города, пустые города легче занимать. Создается паника, под все это создается ИПСО, так называемые, информационно-психологические операции, специальные операции. Вот все это и делается с целью нагнетания общего психоза", – объяснил он.

Козий добавил, что Одесса важна еще и потому, что в городе развита морская инфраструктура, там есть порт, который сам по себе очень важен с точки зрения поставок грузов, зерна по соглашениям с ООН и других товаров.

Он не исключает, что командование генштаба ВС РФ может хотеть создать своеобразный мост между Приднестровьем, Одессой, Херсоном и Крымом, однако на сегодняшний день такое развитие событий маловероятно. Для этого у врага нет сил и средств.

"Жаль, что наши люди гибнут. Очень жаль, но у нас нет другого пути и на сегодняшний день, мы сегодня должны создать все необходимое для того, чтобы заработала оборонная промышленность – раз, наказали всех, кто причастен к разоружению Вооруженных сил, и простите, развалу нашей оборонной промышленности – два. И создали все условия для того, чтобы мы и дальше могли фактически развивать свою оборонку – это три. Если мы этого делать не будем, мы постоянно от кого-нибудь будем зависеть", – сказал Козий.

Напомним, что американский миллиардер Илон Маск заявил, что Россия не прекратит войну против Украины, пока не оккупирует все территории тех областей, которые попыталась аннексировать и которые включила в свою конституцию. Он считает, что в рамках своей политики Москва может захватить и Одессу.

Как сообщал OBOZ.UA, в последние дни российские оккупанты бьют по Одессе баллистическими ракетами. Число погибших вследствие атаки по Одессе 29 апреля увеличилось до шести человек – в больнице скончался один из раненых мужчин.

Поздно вечером во вторник, 30 апреля, российские оккупационные войска снова нанесли удары по Одессе баллистическими ракетами. В городе раздавались взрывы, жертвами этой атаки стали три человека.

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