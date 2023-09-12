Наговорил на государственную измену: экс-мер Киева Черновецкий снова отрицает агрессию России против Украины. Видео

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий в очередной раз начал отрицать агрессивную политику России против Украины. Он заявил, что войны между РФ и нашей страной никогда не было и не будет.

Видео дня

Соответствующее видео появилось в сети. На кадрах политик выдал новое абсурдное заявление, тем самым наговорив на подозрение в государственной измене (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Войны между РФ и нашей страной никогда не было и не будет. "Военная операция" для того, чтобы запугать иди*тов и начинать вести переговоры. Она проходит", – сказал Черновецкий.

Как известно, в марте прошлого года Черновецкий открыто поддержал военную агрессию РФ в Украине. По его мнению, украинцам не нужно брать оружие в руки и верить СМИ.

Эксглава столицы повторил распространяемые Россией тезисы о том, что оккупанты бьют только по военным объектам, и по его словам, "это нужно было сделать еще 8 лет назад".

К слову, у Черновецкого, когда он был мэром Киева, был ряд земельных скандалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2022-го Черновецкому объявили о подозрении по факту призывов к изменениям границ территории и государственной границы Украины. Экс-глава городской госадминистрации открыто продвигал идею признания псевдореспублик "Л/ДНР" в соцсетях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!