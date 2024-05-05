Награжден 'Золотым крестом': в боях под Авдеевкой погиб Герой со Львовщины

Защищая Украину, отдал жизнь воин из Львовской области Василий Жемела. Свое последнее сражение 37-летний воин принял на Авдеевском направлении 2 мая.

Недавно за победу в защите родной земли Василий Жемела был удостоен награды главнокомандующего Вооруженными силами Украины "Золотой Крест". О гибели воина известили на его малой родине, в Рава-Русской громаде.

"Снова болезненное известие... Снова нас покидают лучшие, самые достойные... 2 мая 2024 года, во время несения военной службы на Авдеевском направлении, от осколочного попадания в шею, погиб младший сержант Василий Жемела, 1986 года рождения. Он был уроженцем села Заборья Рава-Русской городской территориальной громады, однако в последнее время вместе с женой Татьяной и дочерью Елизаветой проживал в городе Дубляны", – рассказали в Рава-Русском городском совете.

За Украину с оккупантами Василий Жемела боролся плечом к плечу с побратимами из 71 отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск. Он, как отметили в Рава-Русском городском совете, "неоднократно принимал участие в выполнении боевых задач и своими действиями служил примером преданности и профессионализма", за что был удостоен награды главнокомандующего ВСУ "Золотой Крест". Вручал награду Василию уже Александр Сырский, возглавивший ВСУ в феврале этого года.

Похоронят Героя на Марсовом поле во Львове. Впрочем, когда именно состоится прощание, в горсовете Равы-Русской не уточнили.

Напомним, ранее стало известно, что в бою за Украину погиб главный сержант роты 4 бригады Нацгвардии Владимир Иващенко. Ротный сержант отдал жизнь на Донецком направлении.

"Володя был образованным, мужественным, добрым и искренним. А еще он был скромным и с невероятным чувством юмора, любил животных и спас многих из них, вывез из зоны боев", – вспоминали знакомые погибшего.

Летом у Владимира должен был родиться первенец, однако малыш теперь никогда не увидит своего отца.