'Находится на стадии тестирования': Федоров сказал, когда ВСУ смогут применить дроны с ИИ на поле боя

Сейчас Украина завершает первый важный шаг в применении искусственного интеллекта (ИИ) в беспилотных аппаратах. Эта технология находится на стадии тестирования, а первые такие дроны могут появиться на поле боя до конца этого года.

Об этом в интервью немецкому Welt сказал министр цифровой трансформации нашей страны Михаил Федоров. Речь идет о системах, способных захватывать цель и наводить на нее беспилотники.

"Технологически я не вижу в этом проблемы. Ее можно быстро решить. Следующий шаг – связь дронов. Беспилотники образуют стаи, чтобы поражать вражескую технику. Но для выполнения этой задачи сначала необходимо решить предыдущие задачи: радиочастотное планирование, целевой инструктаж и прочее", – объяснил министр.

Он выразил надежду, что первые прототипы БПЛА с ИИ могут появиться на поле боя до конца года. Правда, о большом количестве беспилотников сначала речи не будет.

Ранее стало известно, что западные партнеры, в том числе Великобритания, планируют вооружить Украину новейшими дронами с искусственным интеллектом. Сейчас в некоторых подразделениях Вооруженных сил Украины уже тестируют пилотные проекты таких БПЛА.

Речь идет, в частности, о дронах с ИИ, которые предоставила Украине Британия.

Как сообщал OBOZ.UA, Михаил Федоров сказал, что Украина в десятки раз увеличила производство дронов дальнего действия по сравнению с 2023 годом. Большинство может пролететь от 700 до 1000 км, но есть и те, радиус действия которых превышает 1000 км.

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