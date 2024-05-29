Наиболее напряженная ситуация на Покровском направлении: в Генштабе рассказали, где пытается прорваться враг. Карта

На фронте наиболее напряженная ситуация остается на Покровском направлении. В настоящее время на этом участке фронта враг с наибольшей интенсивностью действует вблизи Новоселовки Первой.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 11.00 29 мая. В то же время, наши воины продолжают укреплять оборонительные рубежи и готовы дать отпор врагу.

За прошедшие сутки, 28 мая, произошло 139 боевых столкновений. Враг нанес три ракетных удара с применением четырех ракет, 86 авиаударов с использованием 96 управляемых авиабомб, и произвел около трех тысяч обстрелов из разных типов вооружения, в том числе 187 – из реактивных систем залпового огня.

Также за прошедшие сутки Воздушные силы ВСУ и ракетные войска и артиллерия нанесли удары по двум местам сосредоточения личного состава и состава горюче-смазочных материалов противника. В общей сложности захватчиков потеряли около 1300 человек личного состава убитыми и ранеными.

Силы обороны продолжают сосредоточивать основные усилия на Таврическом, Донецком и Слобожанском операционных районах, препятствуя продвижению противника вглубь нашего государства и срывая его попытки установить полный контроль над Донецкой, Луганской и частью Харьковской областей.

По состоянию на 11:00 29 мая произошло уже 28 боевых столкновений. Оккупанты совершили шесть авиаударов с применением 10 управляемых авиабомб, 476 обстрелов позиций наших войск, а также использовали 46 дронов-камикадзе для ударов.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник поддерживает военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательные операции и обстреливает населенные пункты с территории РФ.

На Харьковском направлении с начала суток наши войска отразили две атаки противника в районе Липцев. Одно из боевых столкновений продолжается, потери российских оккупантов уточняются. Наши подразделения укрепляют оборонные позиции.

По уточненным данным, за прошедшие сутки в этом направлении враг потерял 195 человек. Также был уничтожен один танк, семь артиллерийских систем, одна реактивная система залпового огня, 13 автомобилей и пять единиц специальной техники. Кроме того, повреждены два танка, три артиллерийские системы, восемь автомобилей и четыре единицы специальной техники.

На Купянском направлении с начала суток отбита атака в районе Степной Новоселовки. Еще одно боевое столкновение продолжается у Петропавловки.

На Северском направлении украинские воины отразили одну атаку российских захватчиков вблизи села Выимка.

На Краматорском направлении с начала суток противник дважды пытался вытеснить наших воинов с позиций. Враг безуспешно штурмовал в районах Ивановского и Клещиевки.

Как и за прошедшие сутки, наиболее напряженная ситуация остается на Покровском направлении, где сейчас продолжается восемь боевых столкновений. С наибольшей интенсивностью враг действует вблизи Новоселовки Первой. Еще два вражеских штурма отражены, в частности в районе Яснобродовки. Силы обороны проводят меры по стабилизации обстановки в этом направлении.

По уточненным данным, за прошедшие сутки на Покровском направлении российский агрессор потерял 394 человека. Также уничтожены 15 боевых бронированных машин, пять автомобилей и три вражеских склада. Кроме того, поврежден вражеский танк, шесть боевых бронированных машин и девять артиллерийских систем.

На Кураховском направлении отбита одна атака неподалеку от Красногоровки, противник успеха не добился. Потери захватчиков уточняются.

С начала суток на Времивском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Малых Щербаков.

В Приднепровском направлении сегодня враг активных наступательных действий не проводил.

В других направлениях обстановка существенно не изменилась.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска продолжают нести потери в войне против Украины. Накануне, 28 мая, на линии фронта Силы обороны отминусовали 1300 захватчиков. Также были уничтожены десятки единиц военной техники и вооружение оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины показали новое видео уничтожения живой силы и техники российских захватчиков. Удары наносили FPV-дроны на разных направлениях фронта.

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