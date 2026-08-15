Наибольшая в своем классе: в Fire Point продемонстрировали запуск украинской крылатой ракеты FP-5 "Фламинго". Видео

15 августа Силы обороны Украины ракетами FP-5 "Фламинго" нанесли удар по ракетно-космическому центру "Прогресс" в Самаре. Поражение РКЦ оккупантов именно указанными ракетами подтвердил их производитель Fire Point. Украинская компания отметила, что пораженное предприятие в Самаре является одним из ключевых в российской ракетно-космической отрасли.

Видео дня

В Fire Point показали интересное презентационное видео украинской крылатой ракеты с кадрами ее запуска и полета. В свою очередь совладелец Fire Point Денис Штилерман обнародовал кадры ночного запуска ракет.

"FP-5 "Фламинго" – самая большая в своём классе и способна доставлять до 1150 кг полезной нагрузки на дальность до 3000 км. Система работает днем и ночью, даже в условиях активной радиоэлектронной борьбы. Она не требует дорогостоящих пусковых платформ. Ее пусковые установки многоразового использования, что делает развертывание более экономически выгодным", – отметили производители.

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Что известно о ракете FP-5

FP-5 "Фламинго" разработана компанией Fire Point совместно с британской Milanion Group.

Крылатая ракета имеет длину около 12 метров, размах крыла 7 метров и общую массу почти шесть тонн. FP-5 "Фламинго" может быть оснащена боевой частью массой до 1150 килограммов.

Крейсерская скорость ракеты составляет 700 км/ч, причем максимальная достигает 950 км/ч. А заявленная дальность полета – до 3000 километров.

В воздухе ракета способна находиться четыре часа.

В августе 2025 года ракета поступила в серийное производство.

Детали конструкции

Ракета имеет фиксированное прямое крыло и двигатель, расположенный над фюзеляжем. Такая конструкция позволяет достичь заявленной производственной мощности более 50 ракет в месяц.

Боевая часть ракеты "Фламинго" весом 1150 кг в 2,5 раза мощнее боевой части американской крылатой ракеты Tomahawk Block V (весом 450 кг), а дальность полета украинской ракеты почти вдвое превышает дальность американской.

FP-5 "Фламинго" использует систему наведения, разработанную французской компанией Safran, которая обеспечивает ракете высокую точность и устойчивость к радиоэлектронному противодействию.

Как сообщал OBOZ.UA, при заявленном количестве в 50 штук, Fire Point ежемесячно выпускает около 100 ракет "Фламинго". При этом стоимость одной такой ракеты составляет менее 600 тысяч долларов, что почти в шесть раз дешевле американской ракеты Tomahawk.

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