Насколько украинские ракеты "Фламинго" дешевле Tomahawk: в Fire Point раскрыли разницу

Украинская оборонная компания Fire Point ежемесячно выпускает около 100 крылатых ракет большой дальности "Фламинго", которые в течение длительного времени активно применяются для нанесения ударов по военным объектам в глубине России.

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Стоимость одной такой ракеты составляет менее 600 тысяч долларов, что почти в шесть раз дешевле американской ракеты Tomahawk. Об этом сообщает The Guardian.

Более доступная альтернатива Tomahawk

Как рассказала главный технический директор Fire Point Ирина Терех, ракеты "Фламинго" способны доставлять боевую часть массой до 1150 кг. К тому же при выполнении отдельных боевых задач дальность полета этих ракет достигала примерно 1800 километров, что стало возможным благодаря сложному маршруту.

Терех также отметила, что стоимость одной ракеты составляет чуть менее 600 тысяч долларов, тогда как американская Tomahawk обходится примерно в 3,5 миллиона долларов, то есть почти в шесть раз дороже.

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Кроме того, она рассказала, что в настоящее время производственные мощности Fire Point охватывают 83 предприятия в Украине и один завод в Дании. Общая численность персонала компании уже выросла до 6 тысяч сотрудников, тогда как в конце прошлого года она составляла около 3,5 тысячи.

По оценке компании, развитие украинского ракетного производства постепенно позволяет сокращать отставание от России в возможностях нанесения дальнобойных ударов.

Украина разрабатывает собственные баллистические ракеты

В настоящее время Fire Point работает над созданием первых украинских баллистических ракет, которые, по словам Терех, могут быть готовы к применению к концу года.

Кроме того, ракета малой дальности FP-7 должна стать ключевым элементом международного проекта Freyja, к которому присоединились Украина и еще девять европейских государств.

Инициатива предусматривает разработку альтернативы американской системе ПВО Patriot, а Fire Point будет отвечать за производство пусковых установок и ракет-перехватчиков, ориентировочная стоимость каждой из которых составит около 1 миллиона долларов.

Напомним, ранее стало известно, что Fire Point завершила разработку собственного турбореактивного двигателя для крылатых ракет FP-5 "Фламинго". Сейчас собирают первые 10 тестовых образцов, которые должны пройти испытания.

Как сообщал OBOZ.UA, для укрепления собственной обороны и сдерживания России Германия планирует приобрести украинские и израильские дальнобойные крылатые ракеты. Среди вариантов, которые рассматривает Берлин, есть украинские ракеты Flamingo и Bars.

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