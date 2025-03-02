'Наибольшее соглашение в истории Украины': Умеров рассказал, какое оружие получат ВСУ от Британии

Украина получит более 5 тысяч ракет для противовоздушной обороны от Великобритании. Финансирование обеспечивается через кредит, гарантированный государственным агентством UK Export Finance.

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В Минобороны раскрыли детали этого договора. Глава ведомства Рустем Умеров уже назвал это сотрудничество "самым большим соглашением в истории Украины".

В частности, речь идет о том, что договоренность заключена в рамках долгосрочной инициативы по укреплению ПВО, рассчитанной до 2030 года.

Реализацией проекта занимаются правительство Великобритании, компания Thales и украинские предприятия.

В ведомстве добавляют, что LMM – это высокоточные ракеты-интерсепторы, доказавшие эффективность в борьбе с дронами Shahed во время боев 2022-2024 годов.

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