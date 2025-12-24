УкраїнськаУКР
"Найти, зайти и сломать сопротивление": украинские штурмовики показали работу на Лиманском направлении. Видео

Украинские военные продолжают систематически уничтожать врага по всей фронтовой линии. Бойцы штурмового подразделения ГУР МО Украины "Артан" показали как ликвидируют оккупантов в непосредственной близости к их позициям.

Результативная работа была проведена на Лиманском направлении. Видео опубликовали в Telegram-канале Главного управления разведки МО Украины.

"Найти, зайти и сломать сопротивление: штурмовая группа "Артана" врывается в боевые порядки врага с минимальной дистанции и уничтожает противника в ближнем бою. Арта и дроны – добивают", – говорится в сообщении.

Четкий алгоритм – залог результата на поле боя

Как отметили в разведведомстве, алгоритм действий наших воинов отработан до автоматизма. Сначала разведка выявляет вражеские позиции, далее тщательное планирование, после чего штурмовые подразделения заходят и безупречно выполняют задание. Итог этой слаженной работы – заняты ключевые рубежи и взяты в плен противники.

По словам командира спецподразделения ГУР "Артан", наши защитники и командиры "отработали на все 100, а иногда и больше".

Напомним, бойцы Третьего армейского корпуса на Луганщине совершили очередной удачный штурм российских позиций. Причем боевая операция завершилась не только зачисткой позиций захватчиков, но и захватом в плен группы оккупантов, которые боялись сдаваться.

Как писал OBOZ.UA, операторы 8-го полка Сил специальных операций уничтожили группу российских оккупантов в населенном пункте Яровая в Донецкой области. Бой произошел во время попытки противника продвинуться внутрь поселка и провести разведку украинских позиций. Среди ликвидированных был и боец африканского происхождения.

