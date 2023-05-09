Накануне плохо спали и хотели пораньше вернуться домой: родственники рассказали подробности гибели саперов на Херсонщине

В субботу, 6 мая, на Херсонщине российские оккупанты обстреляли группу саперов ГСЧС, которые вели разминирование на территории Чернобаевского аэропорта. Сначала сбросили на людей взрывчатку с беспилотника. А после того, как произошел взрыв и сдетонировали мины, накрыли этот участок из артиллерии.

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На месте погибли шесть саперов ГСЧС: Игорь Соловьев, Александр Ходаковский, Андрей Орлов, Владимир Погорелый, Николай Шолох, Роман Каленик.

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Через две недели сделал предложение

У 38-летнего водолаза-сапера Александра Ходаковского остались жена и двое дочерей-близнецов, 11-летние Александра и Анна.

Супруга спасателя Элина вспоминает, что 6 мая она, как всегда, позвонила мужу, на часах было 7:30. Он уже был на работе.

"Я еще говорю ему: "Саша, чего ты так рано на работе?" А он отвечает: "Мы тут уже все собрались. Почему-то сегодня всем не спится". В 13 часов я его набрала снова, но он не взял трубку. А в 15 часов меня словно подкинуло, я поняла, что прошло два часа, а он так и не перезвонил, и даже смайлик не прислал. Он обычно старался, чтобы мы не волновались, и как-то давал о себе знать. Через некоторое время перезвонила София, жена их командира Игоря Соловьева, и стала говорить, что случилась беда", – вспоминает Элина.

Уже вечером Элине позвонил начальник мужа и рассказал, что случилось непоправимое. Группу саперов обстреляли россияне с беспилотника, потом накрыли из артиллерии, произошла детонация. К тому же долго не могли забрать тела из-за вражеского артобстрела.

Элина и Александр познакомились 13 лет назад. Элина тогда работала официанткой в кафе в Херсоне. Александр однажды был в этом кафе и после этого стал заходить все чаще и чаще.

"Уже через две недели он сделал мне предложение. Конечно, я сразу выходить замуж за него не согласилась. Поженились мы уже в 2017 году, тогда у нас уже были две дочки-двойняшки", – вспоминает Элина.

Александр любил свою работу, жил ею. Когда началось вторжение и Херсон был оккупирован, он вывез семью в безопасное место, а сам продолжил работать в другой области.

"У них были разные ситуации, но он никогда мне не рассказывал о них. О том, что он ранен осколком в голову, я случайно узнала только через две недели, он ничего мне не сообщил. На все мои уговоры уехать он отвечал, что не может, кто будет помогать людям, если не он", – говорит Элина.

Сама она сейчас работает воспитателем-логопедом в детском саду, параллельно учится на втором курсе педагогического факультета Херсонского государственного университета.

Осталась маленькая дочь

Супруга еще одного погибшего сотрудника ГСЧС, 32-летнего Игоря Соловьева, София написала под фото погибших саперов на своей страничке в Instagram:

"Знаете, кто они? Они те, кто каждый день, рискуя собой, уничтожают вражеские снаряды. Каждый из них любил свою работу. Они ставили свою работу на первое место. Когда во время оккупации они вынужденно покинули свой город Херсон, они считали себя предателями. Хотя в тот момент их разыскивали эти твари и это был единственный шанс выжить.

Они были участниками АТО. Они не боялись за себя, они мечтали и делали все для нашего будущего. Они любили то, что делали, и были лучшими в своей профессии. У каждого из них есть семья, дети, но сегодня восьмеро детей стали сиротами, а шесть молодых женщин – вдовами. В 28 лет я вдова… Не хочу в это верить".

У Игоря Соловьева осталась 2-летняя дочка. По словам Софии, девочка очень любит своего отца, она все время хотела к своему папе и никуда его не отпускала.

"Накануне, 5 мая, дочка устроила даже небольшую истерику, все время кричала "Тато, тато!". Мы с мужем обычно созванивались один раз в день, поздно вечером, когда он возвращался с работы. Мы пока живем в другом городе, а он был в Херсоне. Тут мне даже пришлось набрать его днем, чтобы успокоить дочку. Но все равно на душе было тревожно", – вспоминает София.

На другой день она отправилась с дочкой на занятия. И все-таки решила еще раз позвонить мужу днем. Он взял трубку, на часах было 12:20. Сказал, что все у него хорошо. Хотя в Херсоне в выходные из-за сильных обстрелов объявили комендантский час, но связь была. Игорь пообещал после того, как освободится, снова позвонить. Это был их последний разговор.

"А потом позвонила кума и сообщила, что был подрыв и пока не известно, кто выжил. У Игоря в ГСЧС работает младший брат. Я стала звонить ему, он уже прибежал на место происшествия, сказал, что пока не известно, кто выжил. Через некоторое время он сообщил, что тела невозможно опознать, но у одного на руке есть браслет, такой же, как я дарила мужу, а в его кармане звонит мобильный телефон", – вспоминает София.

Тела с места гибели удалось забрать в 19 часов. Только два человека из группы выжили, включая фельдшера, – они оказались по другую сторону машины. "Российский дрон прилетел целенаправленно убить пиротехников. Он сбросил боеприпас в гущу людей", – считает София.

Игорь был руководителем группы саперов. Новый год все сотрудники приехали встречать домой, к своим семьям. И Игорь очень гордился тем, что сумел сохранить людей целыми и невредимыми.

Сам Игорь Соловьев сапером работал 14 с половиной лет. До 2014 года служил в Керчи, в Крыму. Когда россияне оккупировали полуостров, он вышел оттуда. Когда в 2022 году враг оккупировал Херсон, всей группе саперов пришлось бежать из города, поскольку они служили в АТО. А захватчики первым делом искали бывших атошников.

София рассказывает, что к ним домой четыре раза наведывалиись россияне, искали Игоря. К другим даже вламывались в квартиры. Некоторое время группа находилась не у дел, поскольку решался вопрос, куда их направить. Они очень переживали из-за этого, считали себя чуть ли не предателями.

Разминировал Новобогдановку

Среди погибших саперов и 40-летний Андрей Орлов. Друзья говорят, что он был очень хорошим товарищем. У него остались жена Орыся и 9-летний сын Даниил.

Андрей много лет работал сапером в ГСЧС. По словам его кумы Оксаны, часто рассказывал, как они разминировали территории после взрывов военных складов в Новобогдановке и Лозовой в 2005-2006 годах.

В 2015-м Андрей участвовал в АТО. В начале 2022 года вернулся работать в ГСЧС. "Когда началось вторжение и россияне зашли в Херсон, они успели оттуда эвакуироваться. Захватчики разыскивали всех участников АТО – к сожалению, в Херсоне хватало тех, кто сдавал им наших ребят", – говорит Оксана.

Андрей вместе с товарищами разминировали Херсонскую, Запорожскую области. Особенно много мин оккупанты оставили в Высокополье, где шли ожесточенные бои. Там до сих пор люди подрываются.

В свободное время Андрей любил с друзьями сходить на рыбалку. "Его многие знали в городе и области. Он был очень добрый, отзывчивый, никому не отказывал в помощи. Абсолютно бескорыстный. В тот день он разговаривал с женой по телефону, с моим мужем, со знакомой. Говорил, что постараются работу закончить пораньше. Это было примерно в 13 часов, а в 16 их уже не стало", – говорит кума погибшего.

Точная дата похорон погибших спасателей пока неизвестна. В ближайшее время должны провести экспертизу ДНК, и после этого тела передадут родным.