Накат оккупантов разбили дроны и арта: в ВСУ показали эффектную работу по врагу. Видео

Украинские военнослужащие продолжают наносить огневое поражение по позициям российских оккупантов в Харьковской области. Захватчики пытались совершить штурм позиций ВСУ, но получили жесткий отпор.

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Защитники отработали по врагу с помощью дронов и артиллерии. Об этом сообщает Третья отдельная штурмовая бригада.

Несмотря на большие потери, путинские войска не оставляют попыток подобраться к передовым позициям Третьей штурмовой бригады на Харьковщине. Разведывательные дроны украинских воинов заблаговременно выявили вражескую пехоту, которая прокрадывалась к позициям ВСУ.

Через некоторое время на вражескую группу обрушился шторм из артиллерийских снарядов и ударных беспилотников бригады.

Эффективное огневое поражение россиянам нанесли бойцы из 1-го механизированного батальона и артиллеристы 1-й САБ из "Команды Выстрел". В результате атаки вся вражеская группа была ликвидирована.

Напомним, военнослужащие первой пограничной комендатуры бригады "Помста" отбили одну из самых больших за последние несколько месяцев российских атак в направлении Северска. Попытка врага прорвать украинские позиции обернулась для него потерями.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска стремятся цинично скрыть потери солдат из Северной Кореи. На фронте зафиксированы случаи, когда россияне сжигали лица убитых северокорейских военных.

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