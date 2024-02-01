"Наконец-то я дома, хвала небесам": освобожденный из российского плена украинец растрогал собственным стихом
Украинский защитник Валерий Васильев написал трогательное стихотворение о своем возвращении из плена российских захватчиков. Воина обменяли 31 января вместе с 206 другими украинцами.
Стих в четверг, 1 февраля, обнародовала пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. В Telegram-канале КШВОВ рассказали, что Васильев находился во вражеской неволе долгих полтора года.
Воин признался, что в Украине он ощущает "привкус и запах свободы". Он поблагодарил свою семью, друзей и народ за то, что его не забыли.
Далее цитируем (на языке оригинала):
Нарешті я вдома, хвала небесам,
Цей присмак і запах свободи!
Я дивлюсь – і не вірю власним очам –
На красу Батьківщини природи.
Тут жовті лани і небесна блакить
Поєднанні в стяг гармонійно.
Ну як же тут можна тебе не любить?
Ти ненько моя, Україно!
Цю радості мить півтора роки чекав,
Та вірив, завжди сподівався.
Ось і для мене час щастя настав:
Так довго назад повертався!
Щоб нарешті вголос заспівати рядки,
Що не вмерли слава і воля,
Що нарешті і нам, полонені брати,
Волі всміхнулася доля.
Я вдячний Народу, друзям, сім'ї,
Що про нас не забула країна,
Низький вам уклін до самої землі.
Хай квітне моя Батьківщина!
Как писал OBOZ.UA:
– 31 января состоялся 50-й обмен пленными. Домой вернулись 207 украинцев, среди которых воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Национальной полиции, защитники Мариуполя и "Азовстали", Херсона, острова Змеиный. По меньшей мере 36 из них имеют ранения или серьезные болезни.
– В ГУР МО Украины заявили, что 31 января вернули украинских военных, которых планировали обменять еще 24 января. Кроме тех 65 человек, которых в Москве назвали якобы погибшими из-за аварии военно-транспортного самолета Ил-76, упавшего в Белгородской области (РФ). Подтвердить информацию о их гибели до сих пор не удалось.
– Известно, что один из освобожденных – младший сержант Захар, чья семья погибла в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре. Террористическая атака оккупантов забрала жизни его младшей дочки и жены. Дома из плена на воина осталась ждать старшая, 19-летняя дочь Руслана.
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