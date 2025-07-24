Это был не самый массированный, но один из самых продолжительных налётов с применением дронов-камикадзе/дронов-приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародия". Воздушная тревога раздалась 23 июля в 23:55, а отмена прозвучала в 24 июля в 2:36.

В ходе этого налёта РОВ не организовали одновременное формирование ударной группы в море и массированный налёт всеми и сразу. Они распределили процесс террора на несколько этапов, сконцентрировавшись на портовой инфраструктуре и центре города.

Почему была выбрана такая тактика? Почему не было одновременного налёта всей группой, после того как она собралась в море?

С учётом целей, опять-таки, гражданские жилые объекты, гражданская инфраструктура, возникает подозрение, что задачей был исключительно террор, растянутый по времени. Помимо поражения целей, тактика подразумевала и оказание морально-психологического давления на одесситов на протяжении почти трёх часов неопределённости и угрозы.

Пока это только лишь предположение, но другого объяснения налёту этой ночи на Одессу я не нахожу, с технической точки зрения или тактической. Если такой подход повторится, то можно говорить о целенаправленном растягивании противником во времени налётов, с намерением оказывать больший психологически изматывающий эффект на гражданское население.

Так же, немного общей информации по накоплению и налётам.

В ночь на 19 июля РОВ применили 344 дрона Shahed-136/"Гербера"/"Пародия". Неиспользованными, ориентировочно, оставалось более 160 дронов.

В ночь на 20 июля РОВ применили 57 дронов, накопление более 150 или 310 по итогу двух суток.

В ночь на 21 июля РОВ применили 426 дрона. Ориентировочно запас – около 100.

В ночь на 22 июля – 42 дронов, накопление за сутки более 160, суммарно за двое суток – более 260.

В ночь на 23 июля – 71 дрон, накопление за сутки более 130, суммарно за двое суток – около 500.

В ночь на 24 июля… пока нет официальной информации от ВС ВСУ, но не думаю, что сегодня общий налёт по Украине превышал 100 дронов комбинированного типа, а это может означать, что по состоянию на утро накопление за сутки составило 100, суммарно за трое суток – около 600. По итогу производства этого дня показатель превысит - 800.

Это говорит о том, что массированный, концентрированный налёт РОВ может быть осуществлён уже в ближайшие дни – не теряйте бдительность.