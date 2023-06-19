'Нам даже не говорят фамилии командира': 'мобики' из РФ и оккупированного Крыма пожаловались на нехватку оружия и хаос в рядах армии Путина. Видео

Толпа мобилизованных российских оккупантов записала видео с жалобами на свое командование и нехватку оружия. При этом захватчики ноют, что им некому конкретно пожаловаться, потому что они даже не знают фамилии своих командиров.

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Жалобы выдвинули мобилизованные со Ставропольского края РФ и с территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает Telegram-канал "Інформаційний Спротив" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Обиженные оккупанты жалуются, что командование бросило их на произвол судьбы в Луганской области. При этом в качестве вооружения им выдали только автоматы, при чем военно-учетные документы якобы потеряны.

"Половина людей призвана с Крыма, половина людей – со Ставропольского края. Доступа ни к кому нету, ни к кому не имеем доступа. Нам даже не сообщают фамилию командира бригады, потому что это оказывается запрещено. Военники (военные билеты, – ред.) потеряны, мы никто, мы нигде не прописаны", – жалуются оккупанты.

Напомним, пленный российский оккупант Михаил Голубев из Орловской области заявил, что пришел убивать украинцев и разрушать мирные города, чтобы отдать "долг родине". В то же время захватчик пожаловался на своих командиров и признался, что они боятся расправы со стороны подчиненных.

Ранее сообщалось, что в российской оккупационной армии сохраняются серьезные проблемы с моральным духом и командованием среди передовых подразделений. Войска РФ продолжают использование "заградительных сил" для стрельбы по отступающим солдатам.

Как сообщал OBOZREVATEL, армия страны-агрессора России за 480 суток полномасштабной войны против Украины потеряла по меньшей мере 220 450 профессиональных военных и наемников. Накануне в ряды "двухсотых" Силы обороны отправили 630 оккупантов.

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