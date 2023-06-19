Потери живой силы армии РФ превысили 220 тысяч: ВСУ ликвидировали еще 630 оккупантов и 94 единицы техники

Армия страны-агрессора России за 480 суток полномасштабной войны против Украины потеряла по меньшей мере 220 450 профессиональных военных и наемников. Накануне в ряды "двухсотых" Силы обороны отправили 630 оккупантов.

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Также защитники уничтожили еще 94 единицы техники и вооружения вражеского войска. Обновленные на 19 июня данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Кроме живой силы армии РФ, больше всего за прошедшие сутки наши воины сожгли ее автомобильной техники и автоцистерн – 42 (всего 6613).

На фронте уничтожены еще 18 артиллерийских систем (всех 3865), шесть боевых бронированных машин (7735) и шесть средств ПВО (370), пять танков (3989), четыре единицы спецтехники (526) оккупантов.

В небе защитники сбили 12 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (в общем 3383) и один вертолет (305).

Неизменным осталось только количество "демилитаризованных" российских крылатых ракет – 1211, РСЗО – 610, самолетов – 314, кораблей/катеров – 18.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники неба Украины в течение 17 июня и ночью 18 июня "приземлили" два вертолета Ка-52 "Аллигатор" ВС РФ и уничтожили 12 российских беспилотников.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что оба вражеских вертолета были сбиты на Донецком направлении в пределах 22:00-23:00 субботы. Стоимость одного российского "Аллигатора" достигает $16 млн.

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