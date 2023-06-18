'Очень хорошие новости!' Появились официальные подробности уничтожения двух российских вертолетов Ка-52

Российские войска на востоке нашего государства применяют ударные вертолеты для поражения позиций украинских воинов. Накануне, 17 июня, на Донецком направлении защитники сбили два из них.

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Вражеские "птички" силами ПВО были приземлены с 22 до 23 часов ночи. Подробности сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, накануне силы ПВО около 22-23 часов на Донецком направлении сбили два российских вертолета Ка-52.

"Очень хорошие для нас новости", – подчеркнул Игнат.

Стоимость одного такого вертолета достигает 16 миллионов долларов.

Игнат объяснил, что авиация РФ, в том числе вертолеты Ка-52, продолжает атаковать Украину. Они не залетают на линию столкновения, предпочитая наносить удары дистанционно.

Напомним, ранее стало известно, что Воздушные силы ВСУ за сутки уничтожили два ударных вертолета РФ и 12 БПЛА.

Утром 18 июня в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что накануне защитники ликвидировали еще 650 оккупантов, уничтожили 23 ББМ и 13 артсистем врага.

Безвозвратные потери России в живой силе с 24 февраля 2022 достигли 219 820 захватчиков.

Только на Таврическом направлении накануне ранены или убиты более 4 рот оккупантов, враг потерял 77 единиц техники.