На российском телевидении прозвучало неожиданное заявление. В очередном выпуске программы Ольги Скабеевой один из гостей, депутат Госдумы, заявил, что Россия не хотела присоединять Донбасс.

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Более того, он вообще ей "не был нужен". Об этом обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.

Российская пропаганда порой дает сбой, и тогда из уст ее представителей раздаются поразительно откровенные признания.

"Нам этот Донбасс вообще не был нужен", – сказал депутат.

Таким образом, он признал, что Россия никогда не собиралась присоединять Донбасс к своему составу, а все заявления об этом были лишь частью пропаганды.

Много лет российская пропаганда навязывала тезис, что эти территории являются "исторически русскими" и что Кремль "не мог их покинуть на произвол судьбы". На самом же деле, для Кремля эти территории никогда не были "своими", а использовались исключительно как инструмент для геополитических игр.

Напомним, что Россия запустила новую информационную операцию против Украины. В этот раз ключевой целью является испортить отношения нашего государства с Азербайджаном и Арменией. Для этого в ход пошел сфальсифицированный "документ" о якобы стремлении Украины инспирировать начало вооруженного конфликта между этими двумя государствами, чтобы Россия "открыла второй фронт" и распылила свои силы.

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