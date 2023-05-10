'Нам есть ради чего бороться': воин бригады 'Рубеж' приехал с фронта на урок к своей дочери. Трогательное видео

Украинские воины точно знают, ради кого и ради чего ежесекундно рискуют жизнями, отражая российскую агрессию. Дома каждого из украинских защитников ждут те, кого они любят больше всего.

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Воин бригады Нацгвардии "Рубеж" вернулся с фронта и сразу пришел на урок своей дочери. Видео трогательной встречи показали в Министерстве внутренних дел Украины.

"Нам есть ради чего бороться! Воин бригады "Рубеж" приехал с фронта и сразу посетил урок своей дочери. Пусть каждая семья дождется своих героев", –– отметили в МВД.

На кадрах учителя просят детей в классе закрыть глаза и не открывать их, пока об этом не попросят. Пока дети добросовестно выполняют просьбу учителей, в класс заходит военный с большим плюшевым медведем в руках, он направляется к белокурой девочке, сидящей за одной из парт.

Когда дети открывают глаза, девочка видит папу и бросается к нему в объятия.

Бригада быстрого реагирования Гвардии наступления "Рубеж" была создана в 2016 году, ранее она называлась 4-й бригадой оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука. Она была создана в рамках экспериментальной программы, в основе ее функционирования лежит модель принятия решений MDMP, используемая в военных формированиях США.

До 24 февраля 2022 года эта бригада принимала участие в боях на Донбассе, в частности, на Светлодарской дуге.

В начале полномасштабного вторжения РФ воины бригады первыми приняли сражение с российскими захватчиками в аэропорту "Антонов" в Гостомеле, помешав оккупантам развернуть основные силы под украинской столицей. В марте 2022 года РТГ бригады участвовали в освобождении Ирпеня, Гуты Межигорской и Мощуна. Далее последовали бои за Рубежное и Северодонецк, где батальонная тактическая группа бригады уничтожила более 300 единиц бронированной техники, в том числе 240 мм САУ "Тюльпан", ликвидировала более 1000 захватчиков и ранила около 1300 оккупантов.

В октябре бойцы бригады присоединились к боям на Бахмутском направлении.

Напомним, в апреле в МВД объявили, что в "Гвардии наступления" будет создана девятая бригада "Хартия" на базе защищавшего Харьковщину подразделения. Бойцы этого подразделения одними из первых вышли на границу с Российской Федерацией во время контрнаступления ВСУ.

Бойцы всех бригад "Гвардии наступления" готовятся для дальнейшей деоккупации территории Украины. Они, уверяют в руководстве МВД, не будут выполнять тыловые задачи. Высококачественная подготовка будет ориентирована на роль в операциях на передовой. Заявки на присоединение к "Гвардии наступления" подали десятки тысяч украинцев.

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