"Говорят забыть об Украине, а сами шокированы Курской операцией": к чему российские захватчики готовят людей в оккупации

На временно оккупированной территории нашей страны "новая власть" делает все, чтобы убедить местных жителей – "Россия тут навсегда". Однако в это не верят уже даже сами вражеские войска. Особенно на такие настроения повлияла операция Сил обороны Украины в Курской области РФ.

Видео дня

Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Родственники оккупантов избавляются от "отжатых" квартир

На захваченных частях Запорожской и Херсонской областей российским оккупантам сейчас очень неспокойно.

"Их очень нервируют удары ВСУ по военным объектам, последствия которых оккупанты тщательно скрывают. А в последнее время россияне, которые находятся у нас, обсуждают то, что происходит в приграничье РФ: наступление ВСУ стало для них настоящим шоком. Они не могли поверить, что такое возможно на территории "материковой России" (так тут называют территорию РФ). Нам же говорят забыть об Украине, убеждают, что "ее тут уже не будет". Особенно усердствуют, чтобы "промыть мозги" детям", – рассказал OBOZ.UA житель оккупированного Мелитополя.

По его словам, много разговоров сейчас и о возможном скором "захвате Крыма". А путь к этому, по мнению оккупантов, лежит якобы через перерезание всех артерий, которые соединяют полуостров и захваченную часть Херсонской и Запорожской областей.

"Для меня стала маркером продажа россиянами "отжатых" квартир в Бердянске и Мелитополе. Моя родственница – риелтор – рассказала, что продают жилье родственники оккупантов. Ранее они считали это удачной инвестицией, теперь же почему-то изменили свое мнение", – поделился мелитополец.

В то же время на оккупированной территории полным ходом идет так называемая национализация жилья. У выехавших из оккупации украинцев "новая власть" отбирает квартиры и дома.

По словам собеседника OBOZ.UA в украинской разведке, таким образом россияне выполняют несколько задач. "Они и наживаются, отбирая законное жилье украинцев, и пытаются вернуть людей на эту территорию – попутно вынуждая их получить паспорт РФ. Без российских документов перерегистрировать квартиру (и впоследствии, например, продать) невозможно. Часть такого "отжатого" жилья идет на нужды оккупантов – в нем размещают понаехавших сюда из России военных, медиков и т.д.", – говорит наш собеседник.

"Все летит в пропасть"

Немного иная ситуация на оккупированной территории Донецкой области. В первую очередь в силу того, что часть региона была взята российскими захватчиками под контроль еще в 2014 году.

В областном центре – Донецке – "делают хорошую мину при плохой игре". Так говорят о происходящем жители оккупированного города в разговоре с OBOZ.UA.

По их словам, тут "власти" демонстрируют уверенность, что якобы уже "совсем скоро" российская армия захватит "оставшуюся часть региона".

"Мол, это обязательно произойдет. А сколько людей погибнет, никого не волнует. Зная, во что превратился тот же Бахмут – это стертый с лица земли город, – то же самое может ждать и другие населенные пункты. Невыносимо слушать хвастливые слова оккупантов", – рассказала нам жительница Донецка.

По ее словам, оккупационная власть просит местных жителей убеждать родственников и друзей из подконтрольных Украине городов (Славянска, Краматорска и других) переезжать в тот же Донецк. Мол, таким образом их якобы "спасут".

"Но мы же знаем, какие "золотые горы" обещали жителям не так давно захваченной Авдеевки и что получилось в итоге. Люди до сих пор живут в полуразрушенных домах в жутких условиях – без воды и электричества, не будет и отопления. Разве что их снабжают продуктами и подкидывают какие-то лекарства. По сути, старики там доживают", – поделилась дончанка.

Тем временем оккупанты так и не смогли не то чтобы создать что-то новое, но и просто сохранить оставшееся еще с довоенного времени. "Коммунальная сфера – все летит в пропасть. Наши города утопают в мусоре, даже в центре Донецка – свалка на свалке, плодятся крысы, их тут уже полчища. С водой все так же плохо – части города ее дают по графику от силы раз в день (по 2-5 часов), а у другой части она в принципе отсутствует", – рассказала женщина.

Ухудшилась и криминогенная ситуация – все чаще на оккупированной территории происходят убийства и изнасилования. В последнее время серийный насильник засветился в Макеевке – городе-спутнике Донецка. По словам местных жителей, маньяк нападает в балаклаве и на его счету уже много жертв – одной из последних стала 14-летняя девочка.

Люди обсуждают в социальных сетях, что, скорее всего, это российский военный. Причины для такого утверждения, конечно же, есть: именно на счету у так называемых героев СВО, особенно кавказцев, ряд похищений девушек на территории Донецкой и Луганской областей. Несколько жертв уже нашли убитыми.

"Нормального расследования никто не проводит, потому что выйдут на своих. Например, исчезнувшую в Горловке девушку накануне видели в компании оккупантов. Ну как в компании: она шла по дороге, когда к ней подъехала военная машина. Соседка увидела, что девушку в нее затащили. И все, больше месяца ее уже нет", – рассказала нам местная жительница.

Как видим, российские захватчики "освободили" жителей украинских городов от нормальной жизни. Теперь же хотят увеличить количество жертв.