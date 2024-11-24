'На своем участке мы в определенных моментах превосходим противника'. Интервью офицера бригады Госпогранслужбы 'Гарт'

До начала широкомасштабного вторжения Государственная пограничная служба была правоохранительным органом специального назначения, то есть предупреждала и противодействовала уголовным и административным нарушениям на границе. Но в 2022 году, когда россияне атаковали Украину с разных направлений, быстро ответила на вызовы – в рядах пограничников были созданы боевые бригады. Эти бригады предназначены исключительно для участия в боевых действиях и противостояния врагу – имеют свою артиллерию, бронетехнику и БПЛА и выполняют боевые задания на уровне боевых бригад Вооруженных сил и Национальной гвардии.

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В апреле этого года была создана третья боевая бригада Госпогранслужбы "Гарт". Бригада относительно новая, но бойцы выполняют задачи на одном из самых горячих направлений. О работе бригады, успехах на поле боя и ситуации в зоне ответственности рассказал офицер бригады "Гарт" Иван.

Мы контролируем обстановку на нашем участке, все видим и понимаем

Я кадровый офицер, в Государственной пограничной службе с 2010 года, сейчас являюсь начальником отдела пограничной службы в бригаде "Гарт". На сегодня мы выполняем боевые задания в Харьковской области, на Волчанском направлении.

Наши задачи, как и у всех военнослужащих нашего государства, это уничтожение оккупантов. Огневые средства наших пограничников во взаимодействии с разведкой выполняют задачи по выявлению и уничтожению живой силы и техники врага. Мы охраняем обозначенные нам рубежи.

Наша бригада действует в составе сил обороны Украины, мы работаем совместно и обороняем государственную границу в Харьковской области. По состоянию на данный момент ситуация контролируемая. Проводится постоянная разведка, информация о любых перемещениях, накопление врага у нас есть. Какой-либо эскалации мы не наблюдаем, в любом случае мы готовы к любым действиям со стороны противника. То есть, все контролируется, мы все видим, знаем и понимаем.

Серьезные боестолкновения здесь были в начале мая – заход бронетехники, малых штурмовых групп на наши позиции, оборона самого города Волчанск, прямые артиллерийские обстрелы. КАБы, которые они до этого в таком количестве не использовали, БПЛА. Но хорошо подготовленные в инженерном плане позиции позволили нам остановить врага в их численном преимуществе. Большую роль играет, конечно, ювелирная работа наших артиллеристов – пограничников, операторов БПЛА. Все Силы обороны сработали в то время как один организм, продвижение врага было подавлено и сейчас это все контролируется.

В определенных моментах мы превосходим противника, но дронов нужно больше

Есть большие успехи – наша артиллерия с использованием разведывательных БПЛА уже работает очень точно. И ударные разведывательные дроны также используются очень обширно.

В некоторых случаях мы превосходим противника достаточно на больший уровень. Тем не менее дронов нам нужно больше. Это расходник, которого чем больше, тем лучше. Мы должны в первую очередь сохранять жизнь наших военнослужащих. А дистанционная борьба и уничтожение оккупантов – это именно то, что нам нужно только накапливать и увеличивать.

На том рубеже, где мы и ведем боевые действия, враг применяет очень большое количество ударных дронов, постоянно изменяя частоты использования. Мы проводим противодействие с использованием РЭБ, но эта война – новейшая, и нужно держать руку на пульсе в изменении всех направлений.

И кажется, за этими изменениями мы успеваем, в частности благодаря людям из гражданской жизни, которые приходят в армию из сферы IT, они довольно сильно повлияли на развитие самой армии и Госпогранслужбы в частности.

Подготовленный личный состав, который проходит службу в нашей бригаде, имеет большой опыт ведения боевых действий. Поэтому количество опытных военнослужащих преобладает над количеством неопытных, к тому же новички быстро учатся и соответственно уже становящихся профессиональными военными.

К тому же, гражданин может сам выбрать себе военную специальность по своему направлению деятельности. То есть, если человек в гражданской жизни работал с логистикой, он может занять соответствующую должность при наличии вакансий. Или имел опыт ИТ, соответственно – это однозначно использование БПЛА, которые сейчас очень широко применяются и постоянно меняются. Это большой плюс, подобрать себе именно ту должность, к которой у тебя есть талант.

Кроме того, большую роль играет обучение. Огромное количество, к примеру, моего персонала прошли подготовку в странах Европы, получили там определенный опыт, прошли уже много мест, где происходили активные боевые действия, и все в комплексе, оно дает большой результат. Люди готовы, люди мотивированы, выполняют свои задачи.