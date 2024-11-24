Турция помешала России захватить Одессу и Николаев, – посол Украины

Закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы в соответствии с конвенцией Монтре в начале полномасштабного вторжения России в Украину существенно ограничило возможности агрессора на море. В частности, это не позволило России реализовать свои планы по оккупации Одессы, Николаева и других территорий.

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Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднарь. Эти города Россия планировала оккупировать в результате операций с моря.

"Одним из ключевых этапов обороны Украины стало закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы. Одну "Москву" мы потопили, а еще два российских крейсера ждали в Средиземном море. И то, что Турция закрыла проливы, считаю, не позволило России использовать свое преимущество на море для захвата Одессы, Николаева и других территорий, которые, по планам Москвы, она должна была оккупировать в результате операций с моря", – рассказал Боднар.

Дипломат также отметил, что Турция превратилась в важный транспортный хаб для Украины, где действует режим транспортного безвиза для украинских перевозчиков.

"Раньше, когда корабли с грузами для Украины останавливались в турецких портах, нормативная база не разрешала заезд украинских перевозчиков для транспортировки этих грузов. Сейчас идет транспортный безвиз. Без лицензий и разрешений наши компании перевозят из турецких и других портов через территорию Турции крайне нужные Украине грузы", – проинформировал Боднар.

Ранее сообщалось, что российский флот больше не оказывает существенного влияния на ход боевых действий в Украине. В регионе Азовского и Черного морей он фактически парализован, и даже при наличии возможности перебрасывания кораблей через внутренние водные пути Россия не может этого сделать из-за неспособности эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

Как сообщал OBOZ.UA, в России признали, что боятся ударов Украины по Крыму. Появление на вооружении украинских сил обороны новых систем вооружений, в том числе морских дронов, а также их успешное применение, заставило РФ спасать остатки Черноморского флота. Из-за эффективных атак ЧФ РФ вынужден был "изменить прописку": практически все крупные корабли из Крыма вывели.