'Нам на позиции сбросили украинские листовки': российский оккупант рассказал, как сдался в плен к ВСУ. Видео

Российский оккупант Алексей Немцов 1981 года рождения, попавший в плен к украинским защитникам, рассказал, что узнал о такой возможности сброшенных на их позиции листовок. Своим товарищам он посоветовал не идти на войну.

Соответствующее видео с допросом оккупанта оказалось в распоряжении OBOZREVATEL. Он рассказал, что служил в 143-м полке РФ на контракте.

На вопрос о своей мотивации пойти в оккупационную армию, он ответил: "Пришел, подписал, чего-то новой жизни хотелось".

Но в дальнейшем он сделал правильный один выбор – сдался в плен и сохранил себе жизнь.

"Вот это нам на позицию сбросили листовки и мы сдались", – сказал он.

В контексте отношения командования к захватчикам, то, по словам пленного, "ничего хорошего".

"К примеру, в душ помыться я съездил два раза, кто-то по четыре ездил", – сказал оккупант.

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А ели они тушенку, лапшу и хлеб. Вещи же путинской армии начали давать только недавно, и то, по словам пленного, это была "гуманитарная помощь".

Если оккупанты хотят вернуться живым домой, а не двухсотым, сдавайтесь в плен. Звоните по горячей линии: +380 44 350 8917.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военнослужащие жалуются, что мобилизованные заставляют подписывать контракт с минобороны РФ. А в случае отказа угрожают отправить их в отряды "Шторм-Z".

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