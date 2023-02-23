Нам нужно 150 HIMARS с боеприпасами: защитник ДАП и известный бард Олекса Бык рассказал о наибольшей потребности ВСУ. Видео

Известный бард, ветеран российско-украинской войны, а ныне – командир инженерно-саперной роты 3-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ Олекса Бык рассказал о тяжелых боях на Бахмутском направлении. Оккупанты применяют там тактику равнения с землей всего вокруг, однако ход этой войны может переломить более интенсивное снабжение западными странами артиллерии.

Видео дня

Об этом военный рассказал в сюжете, опубликованном на Youtube-канале "Украинский свидетель". Он подчеркнул, что боевые действия на Бахмутском направлении чрезвычайно тяжелые: россияне платят высокую цену за каждый метр фронта, на котором они продвигаются (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"К сожалению, враг взял Соледар, разрушив его полностью. То же самое он делает с Бахмутом и его окрестностями", – рассказал защитник.

В то же время он отметил, что цели россиян сузились: если раньше они старались захватить крупные города, а теперь с тяжелыми боями берут райцентры, что, по убеждению военного, свидетельствует об их беспомощности.

Бык подчеркнул, что танки, обещанные Украине странами-партнерами, пока не являются решающей силой, а авиацию предоставят еще не скоро.

"А вот если бы нам дали 150 HIMARS и боекомплекты к ним..." – считает Бык.

Он отметил, что благодарен всем, кто помогает Украине оружием, однако европейские и мировые страны также "должны понимать, что мы – их щит".

По мнению военного, результаты этой войны для России будут катастрофическими, но Украину также ждут тяжелые времена.

"Война – это лишь треть пути, восстановление займет гораздо больше ресурсов. Берегите себя, берегите друг друга", – подытожил защитник.

Олекса Бык – бард, известный своими песнями и стихами, навеянными участием в АТО. Мужчина ушел на фронт еще в 2014 году, участвовал в обороне Донецкого аэропорта, а ныне воюет на Бахмутском направлении. На войне он фактически с 2014 года был свидетелем оккупации Крыма, находясь на полуострове как журналист – тогда для него и началась война. В конце весны прошлого года Алексей получил от президента Украины орден "За мужество".

Напомним: глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью украинским СМИ заявил, что этой весной Россия будет концентрировать усилия на попытках выхода на админграницы Донецкой и Луганской областей, Кремль требует сделать это до конца марта. Особенно ожесточенные бои продолжаются в районе Бахмута.

Также руководитель ГУР пояснил, что, несмотря на высокую цену, которую платит Украина за оборону Бахмута, за его освобождение, в случае потери города придется заплатить гораздо больше.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птицы Мадьяра" заявил, что армия противника не достигла ни одной территориальной победы в Бахмуте Донецкой области. Враг мстит за свои неудачи непрерывным и безжалостным обстрелом города из артиллерии;

– во время очередной атаки на опорный пункт украинских пограничников под Бахмутом было ликвидировано 10 наемников частной военной компании "Вагнер".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!